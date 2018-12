Attacco in Cisgiordania, feriti almeno sei israeliani

GERUSALEMME - Diversi israeliani sono stati feriti a colpi di arma da fuoco in un attacco nei pressi della colonia di Ofra, nel nord della Cisgiordania occupata. Lo ha annunciato l'esercito dello stato ebraico in un comunicato. Sei persone sono rimaste ferite tra cui una donna sulla trentina che è in condizioni gravi. Tutte sono state trasferite in ospedali di Gerusalemme, secondo i servizi di soccorso.

26 NOVEMBRE - L'ultimo attacco nei confronti di israeliani in Cisgiordania risaliva al 26 novembre, quando un palestinese aveva lanciato la sua macchina come un ariete, ferendo tre soldati. Era successivamente stato ucciso dalle forze israeliane.