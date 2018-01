Ue, Macron e Merkel intendono "approfondire ancora" l'asse franco-tedesca

PARIGI - Emmanuel Macron e Angela Merkel hanno ribadito oggi la loro «determinazione ad approfondire ancora la cooperazione» fra la Francia e la Germania, in una dichiarazione congiunta diffusa sui social network in occasione del 55esimo anniversario del Trattato dell'Eliseo. «Cinquantacinque anni fa, Charles de Gaulle e Konrad Adenauer firmavano il Trattato sulla cooperazione franco-tedesca (Trattato dell'Eliseo). Da allora, l'amicizia franco-tedesca è una pietra miliare dell'integrazione europea. La Francia e la Germania sono una per l'altra dei partner politici importanti e dei vicini di fiducia», affermano nella dichiarazione congiunta Macron e Merkel, due giorni dopo un incontro all'Eliseo, attraverso un testo e un video diffusi su Twitter, Facebook e Youtube.

Il Trattato del Quirinale tra Italia e Francia

Intanto, il Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni e il Presidente francese Emmanuel Macron hanno inviato al Gruppo dei saggi che sono stati chiamati a lavorare sulla definizione del «Trattato del Quirinale» fra Italia e Francia una lettera di incarico che definisce compiti, finalità e perimetro del lavoro dei sei. Come è noto i componenti per parte italiana del Gruppo sono Franco Bassanini, Marco Piantini e Paola Severino. Di seguito alcuni estratti dei contenuti della lettera di incarico.