Bankitalia segna il destino del Belpaese, e Visco invoca la proverbiale fiducia degli italiani

ROMA - «Il destino dell’Italia è quello dell’Europa»: è il richiamo del governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, nelle Considerazioni finali. «Siamo parte di una grande area economica profondamente integrata – ha affermato Visco – il cui sviluppo determina il nostro e allo stesso tempo ne dipende. È importante che la voce dell’Italia sia autorevole nei contesti dove si deciderà il futuro dell’Unione Europea». Anche la banca più importante d'Italia, dunque, richiama gli italiani per convincerli che il governo del cambiamento è meglio evitarlo a tutti i costi. Il messaggio è chiaro: i mercati non apprezzerebbero, i poteri sovranazionali nemmeno. «Tutti i paesi che fanno parte dell'Ue – ha aggiunto il governatore – devono contribuire al suo progresso. Nei prossimi mesi saranno affrontate questioni di grande rilievo: la governance dell’Unione, il suo bilancio pluriennale, la revisione della regolamentazione finanziaria».

La fiducia, solo la fiducia

Non possiamo prescindere dai vincoli costituzionali: la tutela del risparmio, l’equilibrio dei conti, il rispetto dei Trattati: questo dice chiaramente Visco. «Le norme entro cui operiamo possono essere discusse, criticate. Vanno migliorate». Soprattutto – ha sottolineato ancora il governatore – bisogna avere sempre presente il "rischio gravissimo di disperdere in poco tempo e con poche mosse il bene insostituibile della fiducia": la fiducia nella forza del nostro paese che, "al di là di meschine e squilibrate valutazioni", è grande, sul piano economico e su quello civile; la fiducia nella solidità del nostro risparmio, fondata sulla capacità di superare gli squilibri finanziari, economici e sociali; la fiducia nel nostro futuro, da non disperdere in azioni che non incidono sul potenziale di crescita dell’economia, ma rischiano di ridurlo. Un discorso anche questo dai toni epici quasi, come va di moda in questi tempi oscuri.

Pensioni, rischioso fare passi indietro

Infine, una stoccata sulle pensioni, che non guasta mai: per il sistema pensionistico «sarebbe rischioso fare passi indietro», affermato il governatore della Banca d’Italia, secondo cui le riforme introdotte in passato rendono gestibile la dinamica della spesa pensionistica: hanno risposto alla necessità di tenere conto dell’allungamento della vita media nel definire il rapporto tra i contributi versati e l’entità e la durata della pensione, e hanno posto l’Italia in una posizione favorevole nel confronto internazionale. Insomma, mancava solo Bankitalia appello: si è fatta sentire anche lei.