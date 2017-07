Emergenza centri impiego, il 3 luglio sindacati in piazza

ROMA - «Il bisogno urgente di chiarire l'assetto istituzionale delle politiche attive nel nostro paese, in uno stato di incertezza che pesa su di un servizio essenziale, e allo stesso tempo di garantire risposte alle migliaia di lavoratori, precari e non, dei Centri per l'Impiego». Per queste ragioni Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl promuovono per lunedì 3 luglio a Roma presso il Ministero del Lavoro in via Veneto a partire dalle ore 14 il presidio nazionale #emergenzaCpi.

Le categorie di Cgil, Cisl e Uil rivendicano «una soluzione immediata per i quasi duemila precari dei centri per l'impiego, così come per i circa ottomila dipendenti a tempo indeterminato, che a distanza di sette mesi dal referendum costituzionale, sono in una fase di limbo, privi di garanzie rispetto al pagamento delle retribuzioni e all'avvio di un percorso di stabilizzazione. Bisogna fare chiarezza al più presto sul livello istituzionale di allocazione dei servizi, sulle fonti di finanziamento ordinarie e sulle risposte da dare ai lavoratori e ai cittadini».

#EMERGENZACPI - Per Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl «urge una collocazione definitiva del personale, sospeso ancora nel portale della mobilità del Dipartimento Funzione Pubblica, dare attivazione ai processi di stabilizzazione del personale precario e soprattutto una politica di investimenti mirati per promuovere, in maniera efficiente ed efficace, le politiche attive del lavoro».

Per queste ragioni, garanzia per i cittadini di servizi efficienti e di qualità, Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl promuovono il presidio di lunedì #emergenzaCpi.