Contro la paura, in 53mila all'Olimpico per i Depeche Mode

ROMA - I Depeche Mode infiammano l'Olimpico: 53mila fan in delirio per la prima tappa italiana dell'atteso Global Spirit Tour, che arriverà poi a San Siro, Milano, il 27 giugno, e allo Stadio Dall'Ara di Bologna il 29 giugno.La band britannica ha dato il via allo show sulle note di Revolution dei Beatles, per poi entrare nel vivo del concerto con "Going Backwards", prima traccia del nuovo album Spirit, il quattordicesimo album di Dave Gahan e company.

Il nuovo album

A seguire molti brani del nuovo album, Spirit, e vecchi successi, come Personal Jesus, In Your Room e Enjoy the Silence. Nel bis c'é spazio anche per un omaggio allo scomparso David Bowie con la reinterpretazione di Heroes.Ingenti le misure di sicurezza allo Stadio Olimpico, controlli serrati da parte delle forze dell'ordine su borse e zainetti. Ma i controlli si sono svolti senza problemi. Visto il grande successo, la band tornerà in Italia per un tour invernale nei palazzetti: il 9 dicembre al Pala Alpitour di Torino, il 13 alla Unipol Arena di Bologna e di nuovo a Milano, questa volta al Mediolanum Forum, il 27 gennaio 2018.