Madonna cancella il tour: «Dolore indescrivibile»

NEW YORK - Madonna è costretta a cancellare di nuovo il suo tour in Nord America. In un video su Instagram, la popstar parla di un dolore indescrivibile al punto da lasciarla in lacrime durante un momento della tappa di Madame X a Miami. «Mentre salivo la scala per cantare 'Batuka' a Miami - scrive Madonna sulla sua pagina Instagram - ero in lacrime per il dolore causato dalle mie lesioni, un dolore indicibile negli ultimi giorni... mi considero una guerriera, non mollo mai tuttavia ora è il momento di dare retta al mio corpo e di accettare che il dolore è preoccupante». Madonna poi si scusa con i suoi fan per essere costretta a cancellare il suo ultimo show. La cantante aveva cancellato tre concerti nelle scorse settimane per non meglio precisate «ragioni mediche».

Ed Sheeran si prende una pausa

Ed Sheeran si è preso una pausa dalla musica. Sui social l'artista britannico ha scritto che sì, gli serve un altro break dalla musica. «Ciao a tutti, mi prendo un'altra pausa - inizia così il post della star anglosassone 28enne - il periodo e il tour del mio album hanno cambiato la mia vita in un sacco di modi. Però, ora che è finita, è giunto il tempo per me di andare a vedere ancora un po' di questo mondo». Il motivo è duplice, stanchezza ma anche necessità di ricaricare le «pile» creative: «È dal 2017 che non mi fermo, è giunta l'ora di tirare il fiato, scrivere e leggere. I miei canali social si spengono ora (il 24 dicembre, ndr.), ritornerò quando sarà il momento». Sheerhan era scomparso dai riflettori anche nel 2015 alla fine della giga-tournée del suo album della consacrazione: «x». Anche lì il motivo era simile: «Semplicemente non sto più vivendo una vita», aveva spiegato a People.