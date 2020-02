LONDRA - Madonna continua a cancellare show uno dopo l'altro. Gli ultimi in ordine di tempo sono quelli delle due date londinesi previste per il prossimo mese, dopo aver già cancellato la prima delle 15 serate al London Palladium la settimana scorsa. Il problema più grave sembra essere al ginocchio. «Come tutti sapete ho diversi problemi di salute - il suo post - e devo cancellare alcuni show per dare tempo al mio corpo di riprendersi. In modo da non avvisarvi all'ultimo, comunico che le date del 4 e dell'11 febbraio sono cancellate. Fare 3 show di fila è troppo per il mio corpo, i dottori insistono che faccia una pausa ogni show, ma io la faccio ogni due. E' un miracolo se siamo riusciti a fare tutti questi concerti, ogni giorno faccio riabilitazione per 6 ore».

È uscito a sorpresa un disco acustico di Liam Gallagher

E' uscito a sorpresa Acoustic Sessions una raccolta di versioni acustiche di alcuni brani, tra cui anche pezzi degli Oasis come Cast No Shadow, Sad song e Stand by Me di Liam Gallagher. Insieme al disco è stato pubblicato il videoclip della nuova versione di Once, che vede protagonista la leggenda del Manchester United Eric Cantona nei panni del re e Liam in quelli del suo maggiordomo/autista.

La collaborazione è nata probabilmente dall'amore di Cantona per la traccia di Why Me? Why Not., che il calciatore francese ha dimostrato quando ha condiviso un video in cui cantava e mimava la ballad su Instagram dal titolo: Quando due leggende di Manchester si incontrano. Once è la mia canzone dell'anno!"

Billie Eilish suonerà agli Oscar il 9 febbraio

Billie Eilish suonerà agli Academy Awards il prossimo 9 febbraio, al Dolby Theatre di Hollywood. La giovanissima artista ha appena fatto strage di Grammy, diventando l'artista più giovane nella storia a vincere in tutte e quattro le principali categorie: album, registrazione, canzone dell'anno e miglior nuovo artista album dell'anno. In totale Eilish, che ha 18 anni, e suo fratello e collaboratore Finneas O'Connell, 22enne, si sono portati a casa sei dei sette premi per cui erano stati nominati.

Nuove date del «Soyuz 10 tour» di Mario Venuti

Il 2 aprile 2020 il Soyuz 10 Tour di Mario Venuti sbarca a Roma e prosegue a Milano il 17 Aprile. Sarà uno spettacolo in una versione double-face: quella a solo e quella con la band. Non mancheranno ovviamente i successi della carriera ultraventennale di Venuti. Ad accompagnare sul palco il cantautore siciliano saranno Donato Emma alla batteria, Luca Galeano alle chitarre, Pierpaolo Latina alle tastiere e Antonio Moscato al basso.

«Ho immaginato che Soyuz, il microfono con cui ho registrato il nuovo disco, fosse il razzo che lancia nell'universo la mia voce - ha raccontato Venuti - e ho lasciato che questa immagine cullasse la mia immaginazione e accompagnasse l'esaltazione indotta dal canto che, come un mantra, a volte è capace di trasportarti in altre dimensioni».