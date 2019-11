Ligabue, concerto a Campovolo nel 2020: una festa per i 30 anni di carriera

MILANO - Luciano Ligabue festeggerà i 30 anni di carriera a Campovolo, nella nuova RCF Arena Reggio Emilia nata per la musica che può ospitare fino a 100 mila persone. La data è fissata per il 12 settembre 2020, e l'evento si chiamerà 30 anni in un giorno. «Campovolo è il posto dove festeggeremo i 30 anni di carriera - ha scritto sui social - è il posto delle nostre feste e delle nostre ricorrenze. Cercheremo di comprimere 30 anni in una serata sola, non sarà facile, anche perchè lo faremo insieme a tutti i musicisti e tutte le band con cui in questi anni ci siamo incrociati. E qua vicino stanno costruendo la fatidica arena dove sarà più facile assistere ai concerti e con quel concerto, il 12 settembre 2020 avremo il piacere di inaugurarla. 12 settembre 2020 30 anni in un giorno».

Tour europeo per Niccolò Fabi ad aprile 2020

Niccolò Fabi porterà «Tradizione e Tradimento» in giro per l'Europa ad Aprile 2020, accompagnato da Roberto Angelini e Pier Cortese che con lui hanno prodotto il nuovo disco. Il cantautore romano presenterà al pubblico europeo il nuovo album e i suoi brani di repertorio, in una nuova veste musicale, nei club delle città di Lugano, Berlino, Amsterdam, Bruxelles, Londra, Parigi, Zurigo, Barcellona, Madrid e Lisbona. I biglietti per le date del tour europeo (organizzato da Magellano Concerti) sono disponibili in prevendita dalle ore 16.00 di oggi, mercoledì 13 novembre.

Le date italiane

In Italia, invece, Niccolò Fabi sarà protagonista sui palchi dei principali teatri del nostro Paese nei mesi di dicembre e gennaio 2019. Esauriti i biglietti per le date di Cascina (PI) (27 novembre-data zero), Ravenna (1° dicembre), Milano (2 dicembre), Pescara (8 dicembre), Palermo (13 dicembre), Trento (19 dicembre), Vicenza (20 e 21 dicembre), Bologna (10 gennaio), Firenze (11 gennaio) e Torino (12 gennaio), restano ancora disponibili gli ultimi biglietti per le altre date del tour, prodotto e organizzato da Magellano Concerti e Ovest. Radio partner del tour è Radio Capital.

Marracash (ANSA)

Marracash al Forum sold out in 48 ore

I concerti di Marracash in programma il 3 e 4 aprile 2020 al Forum di Assago (Milano) hanno fatto registrare il tutto esaurito in meno di 48 ore dalla messa in vendita dei biglietti. Per questo l'artista milanese ha deciso di aggiungere una terza data nella sua città al calendario del suo «In persona tour», organizzato da Friends & Partners. I relativi biglietti saranno in prevendita online dalle ore 17.30 di oggi e nei punti vendita abituali dalle ore 11 di mercoledì 19 novembre.

Disco d'oro per «Persona»

Ieri il nuovo album «Persona» (Island/Universal Music) è stato certificato disco d'oro, dopo aver esordito venerdì 8 novembre al primo posto delle classifiche dei dischi e dei vinili più venduti della settimana, nonché al primo posto della classifica Top Singoli con Supreme - L'Ego e 12 brani nelle prime 13 posizioni (dati diffusi da Fimi/GfK Italia). L'album, inoltre, ha conquistato oltre 65 milioni di stream in Italia e, già nelle prime 24 ore dall'uscita, la Top 50 Italia di Spotify con 15 pezzi nelle prime 16 posizioni, la Global di Spotify con ben 6 brani, nonché la vetta di tutte le piattaforme digitali.