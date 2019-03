Weekend in una capitale Europea: come organizzarlo al meglio

Partire all'avventura, viaggiare alla scoperta di una capitale Europea è sicuramente un'ottima idea. Se volete organizzare un weekend in una capitale Europea, dovete però guardare tutti i dettagli prima di scegliere sia la metà di destinazione, ma anche la location dove soggiornare. Se state organizzando un weekend «fai da te» in una capitale Europea, la cosa migliore è innanzitutto cercare di capire da un punto di vista climatico qual è il posto migliore da visitare. In primis, verificate se si tratta del periodo giusto per visitare la città che avevate in mente. Ad esempio, è assolutamente sconsigliato visitare le capitali del Nord Europa nel periodo invernale perché il freddo è davvero proibitivo e potrebbe rovinare la vostra vacanza. Invece, potreste optare per la visita nelle capitali come Berlino o Budapest ma anche Vienna, che si caratterizzano per uno scenario particolare di più riescono anche a garantire una bella atmosfera per la presenza dei mercatini natalizi

Organizzare un weekend in una capitale Europea, la ricerca delle migliori offerte

Per organizzare un weekend in una capitale Europea, è opportuno anche trovare la giusta offerta con voli low cost. Prenotando con largo anticipo sarete in grado di usufruire di tariffe agevolate. Fate attenzione però alla politica dei bagagli. A volte potrete portare con voi soltanto una valigia, potreste scegliere anche un borsone da viaggio sul sito Piquadro. Un bagaglio a mano infatti, sarà in grado però per due soli giorni di raccogliere tutto quello che vi serve per una fantastica gita fuori porta. Una volta scelto l'aereo, fate attenzione anche gli spostamenti dall'aeroporto al centro città, che a volte possono essere particolarmente cari. Un altro elemento da verificare è il fatto che le compagnie low cost a volte, usano aeroporti secondari che sono molto distanti dai centri cittadini. Fate attenzione a questo dettaglio prima di partire. Una volta scelti poi mezzi di collegamento, vi conviene sempre prenotare in anticipo prima di arrivare sul posto e andare incontro a qualche difficoltà.

Scegliere l'alloggio ideale per un weekend in una capitale Europea

L'alloggio ideale per trascorrere un weekend da turisti in una capitale Europea è quello più vicino al centro cittadino. Solitamente, il centro città di capitali come Parigi, Madrid, Roma o Atene sono caratterizzati da tariffe davvero più alte per gli alloggi. Per cercare però di superare questo problema, a volte si può anche optare per delle offerte un po' più fuori mano che però possono essere vicine ai mezzi di trasporto pubblico. Verificate che l'alloggio che avete scelto è che rientra nel vostro budget, sia vicino a una stazione della metro oppure a una bus station in modo tale da poter girare la città senza troppi sforzi. Fate attenzione inoltre, alla presenza della colazione, a tutti i servizi che sono inclusi nel prezzo o eventuali tasse escluse, perché altrimenti potreste avere delle sorprese sul prezzo quando arrivate sul posto. Guardate tutti i dettagli prima di prenotare e cercate di scegliere location che abbiano il pagamento direttamente in loco e non anticipato, così da poter cambiare in caso di problemi, soltanto pagando una piccola penale.