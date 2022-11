Thailandia Dreaming: il Capodanno speciale di KiboTours

La destinazione best seller di KiboTours torna con una proposta di Capodanno davvero speciale per il 2023: tre mood per altrettante sfumature di divertimento da vivere in Thailandia. Una meta evergreen per il tour operator specializzato in Sud Est Asiatico, che si rinnova e offre diverse opportunità di scelta. Irrinunciabili la capitale Bangkok, dall’atmosfera unica, sospesa tra la tradizione e la modernità, e l’isola simbolo che racchiude l’essenza della Thailandia: Phuket.

Romanticismo e relax

La classica accoppiata Bangkok più Phuket è dedicata a chi vuole trascorrere una vacanza dove protagonista è il relax. Le prime tre notti si soggiorna all’Hotel Manhattan di Bangkok, con tempo libero a volontà per esplorare la grande metropoli, ricca tanto di antichi templi buddisti quanto di grattacieli iper moderni. Considerando anche che il periodo invernale è tra i migliori per quanto riguarda il clima in città: temperature gradevoli e precipitazioni poco probabili. La seconda parte del viaggio – 6 notti – si trascorre sull’isola di Phuket, precisamente all’Hotel Old Phuket di Karon Beach, situata nella zona meridionale. Qui la vita scorre in modo lento e tranquillo, tra un cocktail sulla spiaggia e un bagno nelle acque dell’Oceano Indiano. I servizi sono di pernottamento e prima colazione, con la cena di Capodanno inclusa, come tutti i trasferimenti e l’assistenza KiboTours. Il prezzo parte da 2290 euro a persona, dal 27 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023.

Avventura tropicale

Pensata per chi vuole scoprire qualcosa di più la combinazione Minitour e Phuket, che prevede 4 notti itineranti con il tour Storia e Natura divise come pernottamenti tra Bangkok e Kanchanaburi. L’itinerario prevede approfondite visite con guida tra le principali attrazioni della capitale, come il Palazzo Reale e i principali templi, tra cui quello del Budda d’Oro e quello del Budda di Smeraldo. Spostandosi verso Kanchanaburi si ha modo di visitare il caratteristico mercato galleggiante di Damnoen Sadouak e il celebre River Kwai. Nell’incantevole paesaggio naturale delle cascate Sai Yok è prevista la possibilità, a pagamento extra, di esperienze con i nobili elefanti del Siam e di soft rafting su di una zattera! Rientrando a Bangkok è prevista una tappa ad Ayutthaya, l’antica capitale del regno di Siam per ben 4 secoli, sede dello splendido parco archeologico riconosciuto patrimonio dell’umanità dall’UNESCO.

Le altre 5 notti si soggiorna invece a Phuket, all’Hotel Kata Palm Resort e Spa, situato su Kata Beach e dalla raffinata ispirazione coloniale. Il Resort offre anche un servizio benessere: da provare assolutamente il massaggio thailandese! I servizi sono di pernottamento e prima colazione, con la cena di Capodanno inclusa, come tutti i trasferimenti e l’assistenza KiboTours. Il prezzo parte da 2890 euro a persona, dal 27 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023.

Lusso sul mare

Ancora più dinamica la terza opportunità proposta da KiboTours, riservata a chi adora il mare. In questo caso si comincia la vacanza con due notti all’Hotel Sukosol di Bangkok, per poi spostarsi al Saii Phi Phi Island Village, sulle omonime – e celeberrime - isole dell’arcipelago di Phi Phi Island, che hanno ospitato il set del film The Beach con Leonardo di Caprio. Si soggiorna in questo lussuoso resort per tre notti, in un vero paradiso naturale, in grado di regalare emozioni e… meravigliose fotografie quali souvenir! Ci si sposta infine, nella migliore tradizione KiboTours di island hopping, a Phuket, soggiornando al Saii Laguna. Splendida struttura a 5 stelle del medesimo gruppo, è lo sfondo ideale per le ultime 4 notti del soggiorno. I servizi sono di pernottamento e prima colazione, con la cena di Capodanno inclusa, come tutti i trasferimenti e l’assistenza KiboTours. Il prezzo parte da 3390 euro a persona, dal 27 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023.