Le migliori destinazioni per il campeggio in Italia

L'Italia è una delle destinazioni di campeggio più popolari al mondo, che permette di scegliere qualsiasi tipo di vacanza: città d'arte, mari, laghi, montagne, pianure, ecc. Qui potete trovare un'enorme varietà, sia che siate alla ricerca di una vacanza in famiglia, di un viaggio in solitaria, di una piccola fuga con gli amici o di una romantica vacanza in città. Il campeggio è molto divertente!

JetCamp ha condotto una ricerca sui campeggi in Italia per scoprire qual è la migliore destinazione italiana per il campeggio. Sulla base di 1900 campeggi con 884.050 recensioni, siamo giunti a diverse conclusioni. Abbiamo preso in considerazione fattori come la valutazione media di un campeggio per comune e la popolarità dei campeggi in tutta l'Italia.

Ci sono molti campeggi in Italia situati in zone turistiche: città d'arte, spiagge, laghi, luoghi storici, montagne e così via. Scegliete quello che preferite e andate in campeggio!

Campeggi sul lago di Garda

Sul Lago di Garda ci sono più di 130 campeggi. La maggior parte di essi sono pet-friendly, dispone di piscine e offre piazzole spaziose e affitti ben organizzati. Il tipo di campeggio più popolare qua è quello per famiglie.

I 3 migliori campeggi del Lago di Garda (con almeno 5 campeggi):

Comune di Lazise: Valutazione 8.4 Comune di Bardolino: Valutazione 8.2 Comune di Toscolano Maderno: Valutazione 8.1

Campeggi sulla Costa Friulana

La costa friulana si estende da chilometri di spiagge di sabbia bianca, come nel Veneto meridionale, a ripide scogliere e rocce. Questa popolare regione turistica offre alcuni bei campeggi tra cui scegliere e la maggior parte di essi sono pet-friendly, quindi non lasciate a casa il vostro amico peloso!

I 2 migliori campeggi della Costa Friulana (con almeno 5 campeggi):

Comune di Lignano Sabbiadoro: Valutazione 8.5 Comune di Grado: Valutazione 7.9

Campeggi in Maremma

Maremma è un'ampia zona della Toscana meridionale che si estende tra le province di Livorno e Grosseto. In Maremma si trovano più di 40 campeggi. Il tipo di campeggio più popolare è quello per famiglie, quindi non preoccupatevi per i vostri bambini durante la vacanza, perché i campeggi per famiglie vi offriranno sia rilassamento che divertimento: complessi di piscine, vari sport, animazione, giochi, ecc.

Top 3 dei comuni campeggiatori della Maremma (comuni con almeno 5 campeggi):

Comune di Orbetello: Valutazione 8.2 Comune di Grosseto: Valutazione 8.1 Comune di Castiglione della Pescaia: Valutazione 7.9

Le 5 migliori valutazioni medie per comune

Quando si cerca la migliore località in Italia per campeggiare, è bene sapere in quali comuni italiani si possono trovare questi campeggi. Per scoprirlo abbiamo fatto una lista dei top 5 comuni con i campeggi mediamente più votati in Italia. Nel determinare la top 5, abbiamo tenuto conto anche del numero minimo di campeggi per comune, che in questo caso è di cinque.

Comune di Courmayeur (Valle d'Aosta): Valutazione 9.1 (5 campeggi) Comune di Livigno (Lombardia): Valutazione 9.0 (5 campeggi) Martinsicuro (Abruzzo): Valutazione 8.8 (5 campeggi) Comune di Camerota (Campania): Valutazione 8.8 (17 campeggi) Comune di Cupra Marittima (Marche): Valutazione 8.8 (7 campeggi)

Top 5 dei campeggi più numerosi per comune

Per trovare gli hotspot del campeggio in Italia, abbiamo anche cercato dove si trova il maggior numero di campeggi in Italia. È emerso che il maggior numero di campeggi si trova nel comune di Vieste, in provincia di Puglia, con 42 campeggi. Al secondo posto si trova il comune di Cavallino- Treporti con 31 campeggi. La top 5 si conclude con comune di Orbetello con 16 campeggi.

Comune di Vieste (Puglia): 42 campeggi Comune di Cavallino-Treporti (Veneto): 31 campeggi Comune di Massa (Toscana): 29 campeggi Comune di Camerota (Campania): 17 campeggi Comune di Orbetello (Toscana): 16 campeggi

Le province più popolari per il campeggio

Suddivisi in 20 province, i campeggi in Italia sono 1900. In generale, i campeggi sono votati bene, con una valutazione media di 8,2. I campeggiatori del Trentino-Alto Adige e della Regione Autonoma Valle d'Aosta sono i più soddisfatti, con un punteggio di 8,8. Le 20 province italiane hanno un punteggio medio compreso tra 8,8 e 7,9.

Trentino-Alto Adige: Valutazione 8.8 Regione Autonoma Valle d'Aosta: Valutazione 8.8 Veneto: Valutazione 8.4 Piemonte: Valutazione 8.4 Abruzzo: Valutazione 8.4 Umbria: Valutazione 8.4 Marche: Valutazione 8.3 Toscana: Valutazione 8.2 Lombardia: Valutazione 8.2 Emilia-Romagna: Valutazione 8.2 Calabria: Valutazione 8.2 Puglia: Valutazione 8.1 Campania: Valutazione 8.1 Basilicata: Valutazione 8.1 Sardegna: Valutazione 8.0 Liguria: Valutazione 8.0 Lazio: Valutazione 8.0 Friuli Venezia Giulia: Valutazione 8.0 Molise: Valutazione 8.0 Sicilia: Valutazione 7.9

Cosa rende popolare un campeggio? (Indice di popolarità)

Per determinare cosa rende popolare un campeggio, è stato creato un indice di popolarità. Questo indice è stato elaborato esaminando il numero di recensioni per comune, provincia e per tutta l'Italia.

Il numero di recensioni di campeggi per comune viene diviso per il maggior numero di recensioni in un comune. Questo numero viene poi moltiplicato per 100. La cifra risultante da questo calcolo determina l'indice di popolarità di un'area.

Il comune di Roma Capitale ne è un esempio. Tutti i campeggi del comune di Roma Capitale (ce ne sono 9) hanno un totale di 19.087 recensioni. Il comune con il maggior numero di recensioni è Cavallino-Treporti con 38.038 recensioni. L'indice di popolarità di Roma Capitale è quindi:

19.087/38.038*100 = 50,17, che corrisponde a un punteggio arrotondato di 50.

L'indice di popolarità ha rivelato diversi dettagli interessanti. È chiaramente visibile che i comuni con un'indice di popolarità elevato si trovano nella regione dello Veneto, con grandi campeggi/parchi vacanze all'interno dei loro confini.

La top 5 secondo l'indice di popolarità di JetCamp:

Comune di Cavallino-Treporti (Veneto): Indice 100 Comune di Lazise (Veneto): Indice 62 Comune di Roma Capitale (Lazio): Indice 50 Comune di Peschiera del Garda (Veneto): Indice 47 Comune di Venezia (Veneto): Indice 44

I migliori comuni per provincia (con un minimo di 5 campeggi*) e la loro valutazione media

Trentino-Alto Adige

1. Comune di Calceranica al Lago: Valutazione: 8.6

2. Comune di Riva del Garda: Valutazione: 8.6

3. Comune di Nago-Torbole: Valutazione: 8.4

Regione Autonoma Valle d'Aosta (*in base a un minimo di 2 campeggi per comune)

1. Comune di Courmayeur: Valutazione: 9.1

2. Comune di Morgex: Valutazione: 9.0

3. Comune di Cogne: Valutazione: 8.8

Veneto

1. Comune di Caorle: Valutazione: 8.6

2. Comune di Malcesine: Valutazione: 8.6

3. Comune di Brenzone: Valutazione: 8.6

Piemonte

1. Comune di Baveno: Valutazione: 8.6

2. Comune di Cannobio: Valutazione: 8.1

3. Comune di Dormelletto: Valutazione: 8.1

Abruzzo

1. Comune di Martinsicuro: Valutazione: 8.8

2. Comune di Pineto: Valutazione: 8.5

3. Comune di Giulianova: Valutazione: 8.5

Umbria (*in base a un minimo di 2 campeggi per comune)

1. Comune di Baschi: Valutazione: 8.8

2. Comune di Passignano sul Trasimeno: Valutazione: 8.8

3. Comune di Assisi: Valutazione: 8.5

Marche

1. Comune di Cupra Marittima: Valutazione: 8.8

2. Comune di Fano: Valutazione: 8.4

3. Comune di Fermo: Valutazione: 8.2

Toscana

1. Comune di Piombino: Valutazione: 8.6

2. Comune di Capoliveri: Valutazione: 8.5

3. Comune di Castagneto Carducci: Valutazione: 8.3

Lombardia

1. Comune di Livigno: Valutazione: 9

2. Comune di Domaso: Valutazione: 8.7

3. Comune di Padenghe sul Garda: Valutazione: 8.5

Emilia-Romagna

1. Comune di Cervia: Valutazione: 8.4

2. Comune di Comacchio: Valutazione: 8.2

3. Comune di Ravenna: Valutazione: 8.0

Calabria

1. Comune di Isola di Capo Rizzuto: Valutazione: 8.4

2. Comune di Zambrone: Valutazione: 8.1

3. Comune di Diamante: Valutazione: 7.9

Puglia

1. Comune di Melendugno: Valutazione: 8.7

2. Comune di Vieste: Valutazione: 8.4

3. Comune di Otranto: Valutazione: 8.2

Campania

1. Comune di Camerota: Valutazione: 8.8

2. Comune di Battipaglia: Valutazione: 8.8

3. Comune di Capaccio Paestum: Valutazione: 8.4

Basilicata (*in base a un minimo di 2 campeggi per comune)

1. Comune di Nova Siri: Valutazione: 8.7

2. Comune di Bernalda: Valutazione: 8.1

Sardegna (*in base a un minimo di 4 campeggi per comune)

1. Comune di Orosei: Valutazione: 8.4

2. Comune di Muravera: Valutazione: 8.3

3. Comune di Lotzorai: Valutazione: 8.3

Liguria

1. Comune di Finale Ligure: Valutazione: 8.3

2. Comune di Diano Marina: Valutazione: 8.2

3. Comune di Ceriale: Valutazione: 8.2

Lazio

1. Comune di Bolsena: Valutazione: 8.2

2. Comune di Terracina: Valutazione: 8.1

3. Comune di Roma Capitale: Valutazione: 8.0

Friuli Venezia Giulia

1. Comune di Lignano Sabbiadoro: Valutazione: 8.5

2. Comune di Grado: Valutazione: 7.9

Molise (*in base a un minimo di 2 campeggi per comune)

1. Comune di Campomarino: Valutazione: 8.1

2. Comune di Montenero di Bisaccia: Valutazione: 8.0

Sicilia (*in base a un minimo di 4 campeggi per comune)

1. Comune di Noto: Valutazione: 8.7

2. Comune di Santa Croce Camerina: Valutazione: 8.5

3. Comune di Pachino: Valutazione: 8.0