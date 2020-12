SappiamoFareMeglio: i vincitori della sfida

Si terrà alle 9:30 di martedì 22 dicembre presso l’Aula Magna, la premiazione di #SappiamoFareMeglio, la sfida partecipativa lanciata dall’Università LUMSA a tutte le studentesse e gli studenti universitari, un’iniziativa nata per coinvolgere i giovani nell’ideazione di una campagna – social, informativa o narrativa – in grado di sensibilizzare i giovani stessi nell’adozione di comportamenti corretti per la prevenzione in materia di Covid-19 e che al tempo stesso sia migliore delle campagne istituzionali già viste nei mesi scorsi.

Con 318 progetti inviati e 753 studenti universitari partecipanti, decretare il gruppo o il candidato vincitore di ciascuna categoria non è stato semplice. Per questo la commissione composta dalle Proff. Laura Michelini, Anna Isabella Squarzina, Caterina Verbaro e dall’Area Comunicazione dell’Università LUMSA ha ritenuto opportuno premiare a pari merito diversi lavori. Per la selezione della categoria dei post la commissione si è avvalsa del supporto di Pier Paolo Pacchiarotti CEO dell'agenzia thepinklab.com.

L’evento, che sarà trasmesso sul canale YouTube dell’Università LUMSA, ha ricevuto il Patrocinio della Camera dei Deputati.

Alla divulgazione dell’iniziativa a livello nazionale ha contribuito la Società Italiana di Management (SIMA) e la Società Italiana di Marketing (SIM) a cui va il ringraziamento dell’ateneo.

Di seguito l’elenco dei vincitori per le tre categorie in gara. L’ordine non è da intendersi come una classifica. A tutti, i complimenti dell’Università LUMSA e l’attestato di riconoscimento firmato dal Rettore dell’Ateneo, il Prof. Francesco Bonini che insieme al giornalista Gennaro Sangiuliano, direttore del TG2, premieranno i vincitori.

Campagna social (ex aequo)

Chiara Ferroni, Annachiara Gravino, Cinzia Casula e Rossella Di Giglio , Università LUMSA

, Università LUMSA Anna Stevanato, Michela Agus e Michela Zantedeschi , Università degli Studi di Verona

, Università degli Studi di Verona Valentina Pedrotti e Aurora Cantalini , Università LUMSA

, Università LUMSA Yomira Emiliana Campos Garcia , Università LUMSA

, Università LUMSA Giulia Di Giacomandrea, Noemi Zurzolo, Patrizia Ruggiero e Chiara Di Crescenzo , Università LUMSA

, Università LUMSA Lucrezia Panunzi, Sharon Fornari, Sara Fortunati e Gianmarco Gentile, Sapienza Università di Roma

Articolo giornalistico (ex aequo)

Giovanni Taglietti , Università LUMSA

, Università LUMSA Beatrice Andreani , Sapienza Università di Roma

, Sapienza Università di Roma Maria Riccio, Università LUMSA

Microracconto (ex aequo)

Valentina Turchi , Viviann Sánchez Vílchez , Università LUMSA, La mascherina e la farfalla

, , Università LUMSA, La mascherina e la farfalla Francesca Gemma, Irene Macchiavelli, Marianna Mataluni , Sapienza Università di Roma Non abbassare la mascherina, mostra la tua identità!

, Sapienza Università di Roma Non abbassare la mascherina, mostra la tua identità! Renato Ongania, IULM Relazioni Pubbliche e comunicazione d’impresa, Cara Mascherina