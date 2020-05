Benessere psicofisico e qualità del riposo: come vivere meglio in tempi di pandemia

Quello che stiamo vivendo è indubbiamente un momento storico molto particolare. Complice la pandemia e il conseguente isolamento forzato, agitazione, irrequietezza, preoccupazioni e stanchezza sono diventati nuovi ingombranti e fastidiosi compagni di vita. Il regime di quarantena a cui siamo tutti costretti ha improvvisamente modificato le nostre abitudini di vita, i nostri pensieri, le piccole azioni quotidiane: passando intere giornate dentro casa, il senso del tempo si modifica, si dilata, perde di riferimenti concreti e a risentirne è soprattutto la qualità della nostra vita.

In un contesto del genere, in cui il nostro corpo e la nostra psiche sono sottoposti ad un forte stress emotivo, arrivano due risposte importanti a tutte le nostre domande.

Programma Quetidia

La prima è un programma online per favorire la tranquillità e il benessere psicofisico. Questa iniziativa permetterà di essere accompagnati in un percorso utile ad imparare a controllare stress e tensioni attraverso consigli che, abbinati al corretto utilizzo del prodotto Quetidia, potranno aiutare a raggiungere una maggiore serenità e un appagante grado di benessere.

Essere agitati e stressati è, specialmente in un momento difficile come quello che stiamo vivendo, una condizione piuttosto comune. È la maniera in cui il nostro corpo e la nostra mente reagiscono - magari in modo eccessivo - agli stimoli esterni, di fatto dando luogo a senso di tensione e difficoltà a rilassarsi.

Qui entra in gioco Quetidia, un integratore a base di L-teanina, magnesio ed estratti di withania somnifera, scutellaria e passiflora, prezioso per favorire il rilassamento in caso di stress, il benessere mentale e la normale funzione psicologica.

Ma Quetidia, come già anticipato, è anche un programma per il benessere psicofisico. Raccoglie infatti indicazioni e raccomandazioni in termini di alimentazione e stili di vita, consigli per monitorare il proprio rilassamento e il benessere mentale e naturalmente suggerimenti settimanali utili per proseguire correttamente nel tempo l’assunzione e ottenere il massimo beneficio. A partire da un test di autovalutazione del proprio livello di benessere psicofisico; quindi una guida pratica con tanti consigli per controllare stress, tensioni e agitazione; un diario per annotare la qualità di vita e la corretta assunzione di Quetidia; sconti riservati ed esclusivi per l’acquisto di Quetidia; e per finire email periodiche con piccole «pillole di benessere» per ottenere rilassamento e serenità.

Per seguirlo basta iscriversi al link https://bit.ly/Quetidia-Programma

Programma Seripnol

Il secondo messaggio importante per il nostro benessere riguarda invece un altro tema particolarmente caro a tutti noi: la qualità del sonno.

Il sonno è una funzione fondamentale per ogni essere umano. Non si tratta di un semplice «stand-by» del cervello, mentre dormiamo nel sistema nervoso centrale si svolgono funzioni indispensabili per la veglia. Il sonno è una condizione imprescindibile per il mantenimento dell’equilibrio psico-fisico, del tono dell’umore e della funzione cognitiva. Questa la ragione per cui un cattivo sonno ha conseguenze notevoli sulla nostra vita: le energie vengono meno, le funzioni cognitive sono alterate, l’umore si abbassa.

Ecco allora venirci in soccorso il programma online da seguire sul canale https://bit.ly/Seripnol-Programma, un percorso guidato per imparare a gestire meglio il proprio riposo attraverso indicazioni e consigli che, abbinati al corretto utilizzo del prodotto Seripnol, potranno aiutare a raggiungere una maggiore qualità del sonno.

Intanto proviamo a conoscere meglio Seripnol: si tratta di un integratore a base di L-teanina, melatonina, magnesio ed estratti di magnolia e giuggiolo, con un'azione mirata a favorire il rilassamento e il sonno. Grazie a questa composizione, queste sostanze hanno un effetto di potenziamento reciproco utile a ritrovare un sonno riposante.

All’interno del programma per il benessere psicofisico Seripnol potrete anche trovare indicazioni e suggerimenti in termini di alimentazione e stili di vita; un test di autovalutazione e qualità del sonno; un diario per monitorare l’evoluzione del sonno; consigli utili settimanali per proseguire correttamente nel tempo l’assunzione del prodotto e ottenere il massimo beneficio; oltre naturalmente a sconti riservati ed esclusivi per l’acquisto di Seripnol.