Elton John scatenato: prima litiga con la security, poi getta il bagaglio di lusso

PERTH - Elton John protagonista, ma questa volta non per le qualità canore, piuttosto per un atteggiamento da divo. Durante il concerto di Perth, in Australia, di sabato scorso, ha preso a male parole gli uomini della security colpevoli di aver tentato di cacciare una donna dal palazzetto apostrofandoli come «fichette» e «stronzi». La reazione del pubblico è stata ambivalente, qualcuno ha applaudito, qualcun altro ha fischiato. Arrivato poi a Sydney con il suo jet privato, in transito verso Adelaide per un altro concerto, è stato filmato mentre lanciava in malo modo fuori dall'apparecchio la sua valigia Gucci da 4mila dollari. Già in passato Sir Elton John si era reso protagonista di fuori programma simili nel corso dei suoi concerti.

I Pearl Jam in Italia, il 5 luglio 2020 a Imola

I Pearl Jam hanno ufficializzato le date del loro prossimo tour, che arriverà in Europa nell'estate del 2020, a due anni di distanza dall'ultima volta. La band di Eddie Vedder suonerà anche in Italia, un'unica data in programma domenica 5 luglio 2020 all'Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola. Il concerto dei Pearl Jam verrà aperto dai Pixies. La prevendita dei biglietti inizierà alle 11:00 di sabato 7 dicembre.

Morta Shelley Morrison, cameriera di «Will and Grace»

E' morta a 83 anni l'attrice statunitense Shelley Morrison, nota soprattutto per la sua partecipazione alla serie tv «Will and Grace». La Morrison interpretò dal 1999 al 2006 Rosario Salazar, una cameriera di El Salvador, diventando parte di un cast che ha vinto il premio Screen Actors Guild come miglior ensemble in una serie comica. Il personaggio, originariamente scritto per un singolo episodio, ebbe talmente successo con la co-protagonista Megan Mullaly che sarebbe apparso in altri 67 episodi durante le otto stagioni della serie Nbc.