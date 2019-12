Harden da sogno, i Lakers passano a Miami

NEW YORK - I Lakers vincono a Miami con i 61 punti della coppia James-Anthony e conquistano il 13° successo in fila in trasferta. Sono 17 le vittorie consecutive dei Bucks, che ritrovano un Antetokounmpo da 37 punti. James Harden infila la seconda partita in fila sopra quota 50 sul campo dei Magic, Leonard & George ne fanno 40 a testa nel successo a Minneapolis. Philadelphia sale a 14 vittorie consecutive in casa superando New Orleans (Melli non entrato in campo).

Le partite della notte NBA:

Miami Heat-Los Angeles Lakers 110-113

Memphis Grizzlies-Milwaukee Bucks 114-127

Minnesota Timberwolves-Los Angeles Clippers 117-124

Orlando Magic-Houston Rockets 107-130

Philadelphia 76ers-New Orleans Pelicans 116-109

Atlanta Hawks-Indiana Pacers 100-110

Chicago Bulls-Charlotte Hornets 73-83

Utah Jazz-Golden State Warriors 114-106

Sacramento Kings-New York Knicks 101-103