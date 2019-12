James Harden super, 60 punti in 31 minuti

HOUSTON - Nella notte di Nba brilla come non mai la stella di James Harden. Il Barba realizza 60 punti giocando poco meno di 31 minuti: solo Klay Thompson e Kobe Bryant ci erano riusciti riposando nell'ultimo quarto. La prestazione di Harden dà a Houston un facile 158-111 su Atlanta, mentre Milwaukee ottiene l'11esima vittoria di fila battendo 137-96 Charlotte: Giannis Antetokounmpo realizza 26 punti. Ok anche Philadelphia che batte Indiana 119-116 e Sacramento, che batte Denver 100-97 dopo un supplementare.

