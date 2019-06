Toronto sbanca l'Oracle Arena, il titolo Nba va in Canada

TORONO - I Toronto Raptors vincono gara-6, battono Golden State in volata nell'ultima partita disputata alla Oracle Arena ed entrano di diritto nella storia della Lega - conquistando il primo titolo della franchigia e al tempo stesso di una squadra canadese in NBA. Un successo meritato, al termine di una battaglia in cui gli Warriors hanno perso Klay Thompson nell'ultimo quarto d'ora a causa di un infortunio al ginocchio sinistro. Finisce 114-110 all'Oracle Arena.

Kawhi Leonard, fenomenale mvp delle Finals

È un titolo meritato, su cui c'è prima di tutto la firma di Kawhi Leonard, fenomenale mvp delle Finals quasi all'unanimità in una serie dominata a 28.5 punti di media. È stato il faro di una squadra cresciuta tanto nel corso dei playoff, fino a diventare la più forte di tutti.