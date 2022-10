Prima vittoria per la Samp, 1-0 a Cremona

La Sampdoria ottiene la prima vittoria in campionato a Cremona (1-0) e lascia l'ultimo posto in classifica, scavalcando proprio Cremonese e Verona. In avvio Amione commette subito fallo da rigore (assegnato dopo l'on field review) su Okereke, ma Audero respinge il penalty di Dessers. Nella ripresa entra Gabbiadini e si divora il vantaggio, però si fa perdonare con l'assist per il gol-vittoria di Colley al 78'. Alvini resta con zero successi.

Il Sassuolo torna a vincere, 2-1 al Verona

Dopo due sconfitte consecutive, il Sassuolo ritrova la vittoria battendo in casa il Verona per 2-1 in rimonta. L'Hellas parte forte e passa dopo soli 2' con un tiro cross di Ceccherini che beffa Consigli. Al 32' arriva la risposta dei neroverdi con una gran giocata di Laurienté che fa 1-1. Nella ripresa, gara aperta e giocata con grande intensità ma è Frattesi a trovare il tap-in vincente su assist di Traoré. Il Sassuolo sale a 15 punti ed è 9°, Verona fermo a 5

Classifica: Napoli 29, Milan 26, Atalanta, Lazio 24, Roma 22, Udinese, Inter 21, Juventus 19, Sassuolo 15, Torino 14, Salernitana 13, Empoli 11, Fiorentina 9, Monza, Fiorentina 10, Spezia 9, Lecce, Bologna 8, Verona 7, Sampdoria 6, Verona 5, Cremonese 4.