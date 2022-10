Udinese-Torino 1-2, decide una prodezza di Pellegri

Una prodezza di Pellegri fa ritrovare la vittoria al Torino che espugna 2-1 Udine. Udinese sconfitta in casa: secondo ko in campionato dopo quello all'esordio contro il Milan e secondo consecutivo dopo quello in Coppa Italia in settimana contro il Monza.

Nel vivace primo tempo Deulofeu risponde al gol di Aina. Nella ripresa più nervosismo e ritmo spezzato, ma alla fine decidono l'ex Genoa e un miracolo di Milinkovic su Beto nel recupero 11^ Giornata Juventus-Empoli 4-0, Salernitana-Spezia 1-0, Milan-Monza 4-1, Fiorentina-Inter 3-4, Udinese-Torino1-2, ore 15 Bologna-Lecce, ore 18 Atalanta-Lazio, ore 20.45 Roma-Napoli, lunedì 24 ore 18.30 Cremonese-Sampdoria, ore 20.45 Sassuolo-Verona.

Bologna-Lecce 2-0, Arnautovic e Ferguson affondano i salentini

Partita senza storia fra Bologna e Lecce. 2-0 per i padroni di casa sbloccano la gara su calcio di rigore con Arnautovic dopo 13 minuti. Per l'austriaco si tratta del settimo gol in campionato Punito dopo intervento del Var, un fallo di Gendrey ai danni di Aebischer. La squadra di Thiago Motta ha poi dominato la gara trovando il raddoppio con Ferguson che da angolo ha anticipato la difesa leccese sul primo palo beffando Falcone. Nella ripresa ai felsinei il compito di condurre il risultato in porto.