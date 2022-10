Il derby è della Juventus: gol di Vlahovic, Torino battuto 1-0

TORINO - La Juventus ritrova i tre punti, batte il Torino 1-0 nel derby, e scavalca momentaneamente l'Inter in classifica. La prima mezz'ora del derby se ne va senza grandi occasioni, poi i bianconeri hanno una tripla occasione in pochi secondi. Nella ripresa Locatelli va vicino al gol, Miranchuk manca l'1-0 che trova, invece, Vlahovic a un quarto d'ora dal termine. Nella Juve problema fisico per Bremer, Toro senza vittorie da cinque giornate.

L'Atalanta batte il Sassuolo e vola al primo posto

L'Atalanta torna al primo posto della classifica (in attesa del Napoli) battendo al Gewiss il Sassuolo 2-1. Parte bene l'Atalanta che crea diverse palle gol, ma il Sassuolo passa alla prima occasione con un tiro al volo di Kyriakopoulos. Al 46' Pasalic fa 1-1. Nella ripresa, la squadra di Gasperini parte fortissimo e ribalta il match con un gol di Lookman. Berardi entra e colpisce la traversa ma poi si fa male ed è costretto a uscire. Vince l'Atalanta che va a 24 a +1 sul Napoli.

«È una bella soddisfazione per tutta quanta la squadra - dice Gasperini a fine gara - Dieci partite non sono poche, avere fatto 24 punti è un grande merito per loro. Siamo partiti al meglio, sempre molto quadrati e lucidi. Scudetto? Una bella domanda ma per non perdere amicizie non rispondo. Stiamo crescendo nel gioco, ma anche nella condizione. Sappiamo benissimo di essere lì e bisogna cercare di farlo il più a lungo possibile». Una squadra andata oltre le più rosee aspettative: «Indubbiamente sì, ora stiamo crescendo anche con i ragazzi, c'erano giovanissimi in campo. Siamo soddisfatti del percorso, quando fai risultato e punti in classifica».

Empoli-Monza 1-0, la risolve Haas

L'Empoli batte il Monza 1-0 nella partita che ha aperto la 10^ giornata di A: vanno alla squadra di Zanetti i tre punti grazie alla rete di Haas dopo undici minuti. Tantissime occasioni nel corso del match, le più nitide per l'Empoli ma anche una clamorosa per il Monza all'89' (super Vicario su D'Alessandro). Nel finale rosso per Rovella. Primo ko della gestione Palladino che si ferma dopo tre vittorie di fila. Zanetti lo sorpassa e sale a quota 11 punti in classifica.