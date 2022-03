In Qatar Bastianini è strepitoso: vittoria sulla Ducati Gresini

E' di Enea Bastianini il primo squillo nel Motomondiale. A Losail, nel Gp del Qatar, primo appuntamento del mondiale 2022, Bastianinini vince la sua prima gara in top class davanti alla KTM di Brad Binder e la Honda di Pol Espargarò. Il successo della Ducati del team Gresini completa il trionfo italiano in Qatar dopo i trionfi di Vietti in Moto2 e di Migno in Moto3. Secondo posto per Brad Binder, terzo Pol Espargaró. Ottimo il quarto posto dell'Aprilia con Aleix Espargaró. Gara da dimenticare per la Ducati ufficiale: Miller costretto al ritiro per problemi di elettronica, Bagnaia cade e trascina giù anche Martin. Quartararo è 9°.

Bastianini: «Dedico questa vittoria a Fausto»

«E' stata una emozione incredibile, ho spinto dalla partenza, la cosa più importante è che volevo risparmiare le gomme».Il racconto della gara del ventiquettrenne riminese."Quando ho visto Pol che spingeva ho sorpassato Binder, Pol era molto vicino, ho capito che fosse il momento di provare a vincere. L'ho superato alla prima curva, lui è uscito dalla pista...è difficile parlarne adesso. Dedico questa vittoria a Fausto, lui ha spinto tanto dal cielo, è fantastico per tutto il team quello che è successo, abbiamo pianto tutti insieme, sono molto contento anche per la mia famiglia a casa. Ringrazio tutti».

Bastianini non è scattato nel migliore dei modi, è stato frenato da un errore al via di Martin, che è passato in pochi metri dalla pole all'ottavo posto. Il riminese dalla quinta posizione ha iniziato la sua rimonta conscio dell'avere la moto migliore del lotto oggi a Losail. Ha sfruttato un duello tra Binder e Marc Marquez per piazzarsi sul podio, poi ha infilato in scioltezza Binder. Sul rettilineo, a tre giri dal termine, Bastianini supera Pol Espargaro che va larghissimo e perde anche la seconda posizione. Nel finale tiene a bada un pimpante Binder.

Nel box del Team Gresini Racing tutti hanno pensato a Fausto, il fondatore della scuderia scomparso nel 2021 per colpa del Covid. La moglie Nadia e i figli gestiscono il team e oggi festeggiano il successo. «Non ho parole, splendida vittoria per la squadra, per me, per mio marito». Così la signora Gresini in lacrime ai microfoni di Sky Sport.