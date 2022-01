Mercato di Serie A: notizie su acquisti e cessioni completate

Il mercato di Serie A sta lentamente cambiando la rosa di diverse squadre, le quali stanno completando acquisti e cessioni al fine di trovare la dimensione giusta per terminare questa stagione. La maggior parte delle squadre ha già finalizzato diversi trasferimenti importanti, tra cui spiccano l'acquisto di Conti della Sampdoria e il grande ritorno in Italia di Piatek grazie all'acquisto della Fiorentina.

La squadra che ha suscitato più scalpore, tuttavia, è il Napoli, causando un grande malcontento per i tifosi a cui piace guardare le partite di live football della squadra bianco-azzurra, dato che hanno annunciato l'addio di Insigne a fine stagione. Il capitano del Napoli si recherà al Toronto, conquistato probabilmente dallo stipendio particolarmente elevato offerto dai canadesi.

Mancano ancora all'appello alcuni team importanti che non hanno per ora completato delle operazioni, tra cui spicca sicuramente la Juventus, nonostante le prossime gare di Champions League, anche se sono presenti numerose voci che potrebbero diventare realtà negli ultimi giorni di mercato. Anche Empoli, Bologna e Salernitana non hanno ancora finalizzato dei trasferimenti durante questo periodo invernale.

Quali sono i trasferimenti di mercato di quest'anno?

Come accennato in precedenza, diverse squadre hanno completato delle operazioni durante il mercato di Serie A invernale. Nello specifico, ecco alcuni trasferimenti importanti:

Atalanta. La squadra di Bergamo ha già completato l'acquisto di Boga dal Sassuolo, rinforzando la sua squadra con un calciatore attualmente in nazionale per la Coppa d'Africa. Completata anche la cessione di Lovato al Cagliari.

Cagliari. La squadra sarda ha sicuramente bisogno di cambiare molto considerati i risultati in campionato, motivo per cui sono arrivati Goldaniga dal Sassuolo e Lovato dall'Atalanta. Ceduto anche Faragò al Lecce.

Fiorentina. La squadra viola sta avendo un ruolo da protagonista in questo mercato a seguito dell'acquisto di nomi di spicco come Piatek dall'Hertha Berlino e Ikoné dal Lilla.

Genoa. La dirigenza del Genoa sta spendendo per rinforzare la squadra. Sono stati già finalizzati gli acquisti di Hefty dai Young Boys, Ostigard dal Brighton e Yeboah dal Sturm Graz.

Inter. Nessun acquisto per l'Inter, tuttavia è stato ceduto Colidio.

Lazio. Nessun rinforzo per i bianco-celesti, tuttavia sono stati completati i trasferimenti di Escalante all'Alaves e Rossi al Monopoli.

Milan. I rossoneri hanno finalizzato solo la cessione di Conti alla Sampdoria.

Napoli. La dirigenza del Napoli ha acquistato Tuanzebe dal Manchester United e venduto Manolas all'Olympiacos e Costa al Parma. In partenza anche Insigne a Giugno.

Roma. I giallorossi si rinforzano con Maitland Niles dall'Arsenal e Sergio Oliveira dal Porto.

Sampdoria. La dirigenza ha completato l'acquisto di Rincon dal Torino e Conti dal Milan. Finalizzati i trasferimenti di Depaoli, Ihattaren e Silva.

Sassuolo. La squadra perde Boga, venduto all'Atalanta, e Goldaniga, venduto al Cagliari. Arrivato Ruan dal Gremio.

Torino. Per ora è stata finalizzata soltanto la vendita di Rincon alla Sampdoria.

Udinese. È stato ceduto Samir al Watford.

Venezia. Acquistato Cuisance dal Bayern per cercare di migliorare la rosa.

Verona. Numerosi acquisti da parte della dirigenza. Nello specifico, sono arrivati Depaoli dalla Sampdoria, Kemppainen dal RoPs e Chiesa dal Trento.

Queste erano le squadre che hanno completato delle operazioni durante il mercato di Serie A invernale. Come accennato prima, sono presenti ancora delle squadre che non hanno finalizzato nessuna operazione, probabilmente in attesa delle ultime ore di calciomercato.