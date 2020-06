Valentino Rossi: «Grande emozione dopo aver visto il calendario 2020»

«Penso che tutti provino una grande emozione dopo aver visto il calendario 2020 aggiornato: è un po' di sollievo per tutti nel team e anche per i fan». Così Valentino Rossi commenta il calendario della MotoGp reso noto oggi con partenza il 19 luglio da Jerez.

«Il lockdown - continua Rossi - è stato una situazione seria e strana, ma ha funzionato e penso che alla fine ci faccia apprezzare ancora di più le corse. Mi mancava molto la mia M1. Sarà interessante vedere dove ci troviamo, perché è passato un po 'di tempo dall'ultimo test. Certo, proveremo il massimo per essere di nuovo lì davanti e dare ai fan un motivo per sintonizzarci e incoraggiarci».

Via il 19 luglio, Misano raddoppia

Misano raddoppia. Il GP di San Marino e della Riviera di Rimini ospiterà il Motomondiale 2020 in due occasioni: il 13 e il 20 settembre (Gran Premio dell'Emilia Romagna). La notizia arriva il giorno dopo la cancellazione del GP d'Italia sulla pista del Mugello e nel giorno in cui è stato annunciato il calendario del motomondiale.

Si parte in Spagna con un doppio Gp: 19 e 26 luglio: Jerez (Spagna). Poi il 9 agosto a Brno (Rep. Ceca); il 16 e 23 agosto si corre a Zelweg (Austria); il 13 e 20 settembre a Misano (San Marino). Il 27 settembre motomondiale a Montmelo (Spagna), l'11 ottobre in gara a Le Mans (Francia). Infine quattro appuntamenti in Spagna. 18 e 25 ottobre: Aragon (Spagna); 8 e 15 novembre: Valencia (Spagna)