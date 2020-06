Coronavirus: quando riprendono i campionati di calcio

La pandemia di Covid-19 ha portato inevitabilmente a dei cambiamenti radicali per quanto riguarda il mondo dello sport, e di conseguenza, delle scommesse sportive. I maggiori campionati di calcio hanno dunque dovuto sospendere il calendario, in attesa che la situazione fosse parzialmente arginata.

Ad oggi ogni federazione si sta muovendo in maniera autonoma, e se alcune competizioni sono ancora ferme, altre hanno cominciato a ripartire. Scopriamo quali sono le date e i tempi per i principali campionati di calcio, chi riprenderà e chi invece è ancora in fase di valutazione.

Italia: quando riprende la Serie A

Diamo subito uno sguardo all’Italia, uno dei primi paesi ad aver accusato l’ondata del Covid-19. Al momento il campionato è ancora sospeso, sebbene l’intenzione sia quella di riprendere e di concludere le partite entro l’estate. La notizia è che gli allenamenti individuali sono già ripresi, e dal 18 maggio dovrebbero ripartire le sessioni di gruppo. Il ministro Vincenzo Spadafora ha annunciato che «La Federazione ha accettato di adeguare il suo protocollo secondo le richieste del Comitato Tecnico Scientifico» e una data ipotetica della ripresa del Campionato di calcio Italiano potrebbe essere tra il primo e il secondo weekend di giugno (dunque 6/7 o 13/14).

Germania: quando riprende la Bundesliga

Situazione diversa in Germania, dove il campionato è ripreso dal weekend del 16 maggio, dove è andata in scena la 26esima giornata. Dopo l’ok definitivo della cancelliera Angela Merkel, si è così scelto di ripartire con partite a porte chiuse. Si tratta dunque del primo campionato a ripartire in Europa, che permette agli appassionati scommettitori di ricominciare a puntare sul calcio che conta, finalmente nella bacheca di tutti migliori bookmaker stranieri.

Inghilterra: quando riprende la Premier League

Più certezze anche per quanto riguarda la ripresa del Campionato di calcio inglese: il governo ha dato il via libera alla ripartenza dei principali eventi sportivi, e la data indicata è il 1 giugno. Anche in questo caso i match si disputeranno a porte chiuse, e la Premier potrebbe riprendere intorno al 12 giugno.

Spagna: quando riprende la Liga

Anche in Spagna, così come negli altri principali paesi europei, l’intenzione è di riprendere al più presto con il campionato. La Federazione della Liga, La Federazione Nazionale e il Consiglio Sportivo hanno concordato un calendario di partite molto fitto, che potrebbe ripartire il 12 giugno.

Francia: quando riprende la Ligue 1

Discorso totalmente diverso per il Campionato francese, che è stato definitivamente sospeso. Il 30 aprile la LFP ha deciso di optare per la conclusione anticipata del torneo, con l’assegnazione del titolo al Paris Saint Germain, squadra che al momento della sospensione era prima in classifica e con 12 punti di distacco dalla seconda. Si aspettano ancora le comunicazioni della Federazione riguardo le promozioni e le retrocessioni.

Le altre competizioni

Diamo infine un rapido sguardo a tutte le altre principali competizioni calcistiche.

Portogallo, Primeira Liga : il campionato riprenderà il 4 giugno ;

: il campionato riprenderà ; Olanda, Eredivisie : come per il campionato francese, anche in Olanda la stagione è stata chiusa, ma il titolo non è stato assegnato e non vi saranno retrocessioni o promozioni ;

: come per il campionato francese, anche in Olanda la stagione è stata chiusa, ma il titolo non è stato assegnato e ; Belgio, Jupiler Pro League : decisione ancora sospesa, anche se il Governo ha eliminato l’ipotesi di poter tornare in campo prima del 31 luglio;

: decisione ancora sospesa, anche se il Governo ha eliminato l’ipotesi di poter tornare in campo prima del 31 luglio; Turchia, Süper Lig : si torna in campo il weekend del 12/14 giugno ;

: si torna in campo il weekend del ; Russia, Russian Premier League : al momento non vi sono date certe in merito alla ripresa delle partite;

: al momento non vi sono date certe in merito alla ripresa delle partite; Stati Uniti, MLS : si parla dell’8 giugno come possibile data di ripresa, ma ancora non sono state date disposizioni ufficiali;

: si parla dell’8 giugno come possibile data di ripresa, ma ancora non sono state date disposizioni ufficiali; Svizzera, Super League: anche qui l’8 giugno è al momento la data più probabile. Le partite saranno disputate a porte chiuse;