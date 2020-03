Mattia Binotto: «Disponibili a finire la stagione a gennaio»

MILANO - «Siamo disponibili a finire la stagione anche a gennaio. Tutti i team stanno parlando col presidente Carey». Così il Team Principal della Ferrari, Mattia Binotto ai microfoni di Sky. «La gara di Melbourne? Ci sono state tante discussioni, ma la Ferrari non avrebbe corso comunque». Al momento la Formula 1 dovrebbe tornare in pista il 14 giugno a Montreal, dopo che tra cancellazioni e rinvii sono saltati, oltre al GP d'Australia, anche quelli di Bahrein, Cina, Vietnam, Olanda, Spagna, Monte Carlo, e Azerbaigian.

Il calendario potrebbe essere rielaborato sulla base di 15-18 gare, come dichiarato dallo stesso numero uno di Liberty Media, ma inevitabilmente sarebbe necessario allungare la stagione fino a dicembre, o anche oltre. Binotto ne ha approfittato per parlare anche dei suoi piloti: «Sento Seb e Charles tutti i giorni - ha detto - Stanno bene e si allenano, sono in forma».