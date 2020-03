Coppa Davis 2020: vincono Fognini e Mager, Italia-Corea del Sud 2-0

CAGLIARI - E' partita benissimo l'Italia che ha chiuso in vantaggio per 2-0 la prima giornata della sfida di Coppa Davis contro la Corea del Sud valida per il turno preliminare della Coppa Davis 2020, in programma fino a sabato sulla terra rossa del Tennis Club Cagliari (la vincente sarà una delle 12 squadre protagoniste a novembre delle Finals per il trofeo alla Caja Magica di Madrid). Si gioca a porte chiuse per l'emergenza Coronavirus: SuperTennis, la tv della Fit, trasmette in diretta tutti i match.

Nel primo singolare Fabio Fognini ha infatti battuto per 60 63, in appena 64 minuti di partita, Duckhee Lee, mentre nella seconda partita, iniziata con un paio d'ore di ritardo a causa della pioggia, Gianluca Mager, esordiente con la maglia della nazionale, ha sconfitto 63 75, in un'ora e 35 minuti di gioco, Ji Sung Nam.

Fognini: «Porte chiuse? Triste ma giusto così»

«In questo periodo è giusto così, triste ma giusto, prima la salute e poi il divertimento». Lo ha detto Fabio Fognini dopo la vittoria che ha dato il primo punto all'Italia in coppa Davis contro la Corea del sud a Cagliari. La sfida? «Una gara un po' strana, mi serviva giocare punti: era quello che mi ero prefissato per cercare di recuperare dall'infortunio al polpaccio. Comunque tutto bene. L'importante era portare il punto a casa. Ora speriamo di chiudere la giornata sul due a zero. Giocare per la maglia azzurra è bello e diverso. Non sta a me dire se è giusto fare altre scelte».

Indian Wells? «La situazione è quella che è per questa emergenza- ha detto ancora Fognini - è in forte dubbio così come è in dubbio Miami». Un pensiero a Cagliari: «Mi ricordo qui la partita con la Slovacchia, mi dispiace per i cagliaritani che ci tenevamo tanto a questo appuntamento».