Coppa Davis, Italia-Corea del Sud 4-0. Azzurri qualificati alle finals di Madrid

CAGLIARI - Obiettivo Madrid centrato dagli azzurri guidati da Corrado Barazzutti. L'Italia infatti ha battuto per 4-0 la Corea del Sud nella sfida valida per il turno preliminare della Coppa Davis 2020 sulla terra rossa del Tennis Club Cagliari, dove si è giocato a porte chiuse per l'emergenza Coronavirus. L'Italia sarà dunque una delle 12 squadre protagoniste a novembre delle Finals per il trofeo alla Caja Magica di Madrid.

Nel doppio che ha aperto la giornata conclusiva - secondo il format introdotto lo scorso anno - la coppia azzurra Simone Bolelli/Fabio Fognini si è imposta per 63 61, in poco più di un'ora, su quella coreana Ji Sung Nam/Min-Kyu Song, conquistando la qualificazione. A risultato acquisito poi Stefano Travaglia, all'esordio in nazionale, ha arrotondato il punteggio superando 60 61, in 46 minuti di gioco, Yunseong Chung.

Italia-Corea del Sud 4-0, i risultati:

Fabio Fognini (ITA) c. Duckhee Lee (KOR) 6-0, 6-3

Gianluca Mager (ITA) c. Ji Sung Nam (KOR) 6-3, 7-5

Fabio Fognini/Simone Bolelli (ITA) c. Ji Sung Nam/Min-Kyu Song (KOR) 6-3, 6-1

Stefano Travaglia (ITA) c. Yunseong Chung (KOR) 6-0, 6-1