LOS ANGELES - Si svolgeranno il 24 febbraio allo Staples Center di Los Angeles i funerali di Kobe Bryant, della figlia Gianna e delle altre sette vittime del tragico incidente aereo di Calabasas. La data non è un caso: 24 e 2 i numeri delle due maglie di Kobe e della figlia. «Vorrei che fosse un evento in cui dimostrare ancora una volta la nostra unità - aveva dichiarato il primo cittadino di Los Angeles sindaco Eric Garcetti -. Siamo una città di gente che crede nel prossimo, in qualcosa di più grande di noi stessi, per cui vogliamo fare di tutto per organizzare una cerimonia che sia pubblica, a cui tutti cioè possano partecipare».

Intanto l'Harbor Day School ha deciso di ritirare il numero 2 di Gianna Bryant. La madre Vanessa ha pubblicato le foto della cerimonia su Instagram. «La mia Gigi, ti voglio bene, mi manchi - ha scritto - Hai insegnato a tutti che nessun atto di gentilezza è mai troppo piccolo, la mamma è ancora e sarà sempre orgogliosa di te».

Gallinari resta ai Thunder

I Rockets trascinati dai 41 punti di Russell Westbrook continuano a vincere con il quintetto basso raccogliendo la quarta vittoria consecutiva. Giannis Antetokounmpo spazza via i Sixers con 36 punti e 20 rimbalzi. Successo esterno per New Orleans con 12 punti di Nicolò Melli, Portland vince uno spareggio con San Antonio (meno di 3 minuti per Belinelli). New York supera Orlando. Chiude il mercato, Gallinari resta ai Thunder. Marcus Morris e Isaiah Thomas ai Clippers L'azzurro non trova l'accordo per un contratto pluriennale e rimane in Oklahoma, scambio Russell-Wiggins tra Golden State e Minnesota.

Questi i risultati:

Los Angeles Lakers-Houston Rockets 111-121 ​​​​​

Milwaukee Bucks-Philadelphia 76ers 112-101

Chicago Bulls-New Orleans Pelicans 119-125

Portland Trail Blazers-San Antonio Spurs 125-117

New York Knicks-Orlando Magic 105-103