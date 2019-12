Quando e dove vedere il Milan a gennaio

MILANO - Dopo due vittorie confortanti come quelle contro Parma e Bologna, il Milan prova a rilanciarsi in campionato gettandosi all’assalto delle posizioni di classifica che conducono in Europa. Difficile dire ancora se il peggio sia totalmente alle spalle per i rossoneri, di certo le sensazioni mostrate dalla squadra di Pioli sono di gran lunga migliori rispetto a qualche settimana fa, il gioco è più fluido, l’efficienza offensiva più concreta. Ora, però, arriva il bello, o forse il brutto, di sicuro la parte più complicata per la truppa milanista, vale a dire quella della conferma: tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020, infatti, il Milan è chiamato a proseguire il filotto di successi iniziato con l’1-0 di Parma e a cui si è collegato il 3-2 di Bologna. Ecco come e dove seguire i rossoneri a partire dal mese di gennaio.

Programma completo

Si parte lunedì 6 gennaio quando alle ore 15 (diretta Sky) la compagine di Pioli ospiterà la Sampdoria a San Siro; altri 5 giorni ed ecco l’insidiosa trasferta di Cagliari, sabato 11 alle ore 15 (ancora in visione su Sky). Domenica 19 gennaio, poi, i rossoneri torneranno a San Siro per la sfida con l’Udinese, valida per la prima giornata del girone di ritorno, in programma alle 12:30 e trasmessa da Dazn. Su Sky, infine, le altre due gare di scena all’inizio dell’anno nuovo: venerdì 24 gennaio alle 20:45 si disputerà Brescia-Milan, mentre domenica 2 febbraio Milan opposto al Verona con inizio alle ore 15. Cinque partite che, sommate alle restanti due del 2019, indicheranno la strada verso una difficile qualificazione europea e forse verso orizzonti che per i rossoneri sembravano inibiti soltanto fino a poche settimane fa.