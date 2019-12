Marco Belinelli super, sua la tripla della vittoria

NEW YORK - Prova di forza dei Bucks, che conquistano la 14esima vittoria consecutiva contro i L.A. Clippers grazie ai 27+11 di Giannis Antetokounmpo nel giorno del suo 25esimo compleanno. I Lakers vincono l'11esima in fila in trasferta battendo Portland con i 70 di Anthony Davis e LeBron James. Italiani protagonisti: Belinelli firma la tripla del pareggio a 3 secondi dal termine per forzare il supplementare vinto dai suoi Spurs, chiudendo con 11 punti; Gallinari ne mette 21 e vince con OKC dopo un overtime su Minnesota.

Questi i risultati della notte:

Milwaukee Bucks-L.A. Clippers 119-91

Portland Trail Blazers-Los Angeles Lakers 113-136

San Antonio Spurs-Sacramento Kings 105-104 Ot

Oklahoma City Thunder-Minnesota Timberwolves 139-127 Ot

Boston Celtics-Denver Nuggets 108-95

Miami Heat-Washington Wizards 112-103

Detroit Pistons-Indiana Pacers 108-101

Charlotte Hornets-Brooklyn Nets 104-111

Cleveland Cavaliers-Orlando Magic 87-93

Chicago Bulls-Golden State Warriors 98-100