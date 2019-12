Harden sotto tono, ma Houston vince a Toronto

HOUSTON - Gli Houston Rockets hanno un Harden sotto media ma vincono in Canada, complici i 28 punti di McLemore e la tripla doppia di Westbrook. New Orleans lotta e rimonta, ma perde al supplementare con Phoenix davanti ai 44 di Booker (3 per Melli dalla panchina). Washington gioca un brutto scherzo a Philadelphia; continua la crisi nera dei New York Knicks, travolti in casa da Denver.

Questi i risultati della notte:

Toronto Raptors-Houston Rockets 109-119

New Orleans Pelicans-Phoenix Suns 132-139 Ot

Washington Wizards-Philadelphia 76ers 119-103

New York Knicks-Denver Nuggets 92-129