Juventus-Sassuolo 2-2, un rigore di Ronaldo evita il ko. L'Inter batte la Spal e torna in testa alla classifica

ROMA - Finisce in parità (2-2) l'anticipo della quattordicesima giornata di serie A disputato alle 12.30 tra Juventus e Sassuolo. Juve in vantaggio al 20' con Bonucci il cui tiro potente termina nell'angolino basso a sinistra. Il pareggio del Sassuolo arriva tre minuti dopo con Jeremie Boga che supera un Buffon uscito forse troppo dai pali. Nella ripresa, dopo soli due minuti Caputo approfitta di un erroraccio della difesa bianconera per il 2-1 emiliano. Il gol del pari arriva al 68': Romagna atterra Cristiano Ronaldo in area che dal dischetto centra per il 2-2 finale.

L'Inter batte la Spal e torna in testa alla classifica

Inter in testa alla classifica. La formazione nerazzurra capitalizza il mezzo passo falso della Juventus fermata dal Sassuolo allo Stadium e la supera grazie alla vittoria sulla Spal. Successo anche della Lazio sull'Udinese. Vince anche il Milan con un gol di Hernandez all'88'.

I risultati:

Brescia-Atalanta 0-3 (26' Pasalic, 61' Pasalic, 92' Ilicic)

Genoa-Torino 0-1 (77' Bremer)

Fiorentina-Lecce 0-1 (49' La Mantia)

Juventus-Sassuolo 2-2 (20' Bonucci, 23' Boga, 47' Caputo, 68' Ronaldo rig)

Inter-Spal 2-1 (16', 41' Martinez, 54' Valoti)

Lazio-Udinese 3-0 (9', 36' Immobile, 45' Luis Alberto)

Parma-Milan 0-1 (88'Hernandez)

Napoli-Bologna (ore 18)

Verona-Roma (ore 20.45)

Cagliari-Sampdoria (domani ore 20.45)

Classifica:

Inter 37, Juventus 36, Lazio 30, Cagliari, Roma, Atalanta 25, Napoli 20, Parma, Verona 18, Torino, Milan 17, Fiorentina 16, Sassuolo, Lecce, Udinese 14, Bologna 13, Sampdoria 12, Genoa 10, Spal 9, Brescia 7