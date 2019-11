Clippers e Denver, sesta vittoria consecutiva

NEW YORK - Solo due partite nella notte Nba. Nella prima i Clippers sbancano Dallas per 114-99 grazie ai 28 punti di Kawhi Leonard, ai 26 di Paul George e all'intensità difensiva su Luka Doncic, limitato a 22 punti e a un 4/14 al tiro. Los Angeles centra la sesta vittoria consecutiva, esattamente come Denver, che nell'altro match della serata piega Washington per 117-104: 20 punti per Jerami Grant, 20 rimbalzi per Nikola Jokic.

Lakers e Bucks, otto vittorie di fila

Lakers e Bucks in grande spolvero in questo avvio di stagione Nba. Los Angeles espugna San Antonio e grazie al 104-114 sul campo degli Spurs vince l'ottava di fila (33 punti e 14 assist per LeBron James, Marco Belinelli in panchina). Otto partite vinte consecutivamente anche per Milwaukee che batte Utah 122-118 grazie a un Giannis Antetokounmpo da 50 punti. Danilo Gallinari protagonista nel 100-97 con cui i Thunder battono Golden State. 15 punti, 7 rimbalzi e 6 assist per lui, ma soprattutto il guizzo che vale la vittoria per Oklahoma.

Questi i risultati:

San Antonio Spurs-Los Angeles Lakers 104-114

Golden State Warriors-Oklahoma City Thunder 97-100

Milwaukee Bucks-Utah Jazz 122-118

Boston Celtics-Sacramento Kings 103-102

Toronto Raptors-Philadelphia 76ers 101-96

Miami Heat-Charlotte Hornets 117-100

Atlanta Hawks-Minnesota Timberwolves 113-125

Cleveland Cavaliers-Brooklyn Nets 106-108

Chicago Bulls-Portland Trail Blazers 94-117

Detroit Pistons-Orlando Magic 103-88

Indiana Pacers-Memphis Grizzlies 126-114