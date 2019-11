Harden 44 punti e Houston affonda Memphis

NEW YORK - James Harden, con i suoi 44 punti e 10 rimbalzi, va a supplire con successo all'assenza di Russell Westbrook nella vittoria degli Houston Rockets sul campo dei Memphis Grizzlies. Ai Grizzlies non bastano sei uomini in doppia cifra e 23 di Ja Morant. Giannis Antetokounmpo trascina i Milwaukee Bucks al successo sul parquet dei Minnesota Timberwolves con 34 punti e 15 rimbalzi. I Phoenix Suns mettono ko i Philadelphia 76ers (senza Joel Embiid) per 114-109. Devin Booker segna 40 punti, ma è in evidenza anche Ricky Rubio con 21 e 10 assist. Brooklyn supera New Orleans (Nicolò Melli non entrato) con Kyrie Irving autore di 39 punti.

Questi i risultati della notte Nba:

Washington Wizards-Detroit Pistons 115-99

Brooklyn Nets-New Orleans Pelicans 135-125

Memphis Grizzlies-Houston Rockets 100-107

Minnesota Timberwolves-Milwaukee Bucks 106-134

Phoenix Suns-Philadelphia 76ers 114-109

Golden State Warriors-Portland Trail Blazers 127-118