Rankint Atp: Berrettini n.11 scavalca Fognini ed è il numero uno azzurro

MILANO - Matteo Berrettini è il nuovo numero uno azzurro. Grazie alla semifinale nel «1000» di Shanghai il 23enne romano si porta all'11esimo posto mondiale davanti a Fabio Fognini diventando il 31esimo numero uno d'Italia nella storia. Entrambi gli azzurri sono in corsa per il Masters: Berrettini è ottavo nella Race to London, con Fognini 11esimo. Scende un gradino Lorenzo Sonego, ora al numero 56, stabile Andreas Seppi al 72° posto, in leggero calo Marco Cecchinato (73°, -4), mentre risalgono due posti Stefano Travaglia (ora numero 83) e Thomas Fabbiano (89°).

Djokovic sempre al comando

Una sola variazione nella top ten del ranking mondiale, sempre comandata da Novak Djokovic, alla 50esima settimana consecutiva al comando: sono 273 le settimane complessive sul trono per il serbo, terzo nella speciale classifica all time, preceduto solo da Pete Sampras, secondo con 286 settimane, e Federer, leader con 310 settimane. L'uscita di scena nei quarti a Shanghai riduce però a 320 punti il vantaggio di Nole su Rafa Nadal, prossimo alle nozze, poi in terza posizione Roger Federer.