Tennis: Djokovic sul trono 2018, Fognini 13esimo

MILANO - Nella classifica pubblicata dall'Atp - l'ultima per il 2018 solare - Fabio Fognini si conferma il primo degli azzurri: il ligure è stabile al numero 13, eguagliando il best ranking (firmato per la prima volta il 31 marzo 2014). Alle sue spalle nessuna variazione anche per Marco Cecchinato, numero 20 (ad un passo dal best ranking), Andreas Seppi, numero 37, e Matteo Berrettini, numero 54. Complessivamente sono stabili le posizioni di tutti i primi 15 italiani in classifica mondiale.

Nadal e Federer sul secondo e terzo gradino del podio

Tutto immutato ai vertici del ranking mondiale, che dopo le Atp World Tour Finals di Londra è diventato «end year», aspettando gli esiti dei tornei che segnano il via della nuova stagione. In vetta quindi c'è Novak Djokovic, tornato a sedersi sul trono per la quarta volta dopo la finale di Parigi-Bercy: per Nole è la nona settimana consecutiva al comando (la 232esima complessiva). In seconda posizione c'è Rafael Nadal, staccato di 1.565 punti, mentre sul gradino più basso del podio resta Roger Federer che precede il «maestro» Alexander Zverev e Juan Martin Del Potro. Al sesto posto Kevin Anderson davanti a Marin Cilic, quindi nell'ordine Dominic Thiem, Kei Nishikori e John Isner a chiudere la «top ten».

Ranking Wta: Simona Halep numero uno, Giorgi 26esima

E' stabile Camila Giorgi nella classifica pubblicata stamane dalla Wta, l'ultima dell'anno solare 2018: la 26enne marchigiana si conferma al numero 26 (best ranking) ed è sempre la prima delle azzurre. Posizione invariata anche per Sara Errani, al numero 112, mentre registrano lievi progressi Martina Trevisan, numero 184, Jasmine Paolini, numero 192, e Martina Di Giuseppe, numero 193.

Nessuna variazione nella top-ten mondiale in attesa dei risultati dei tornei che aprono la stagione 2019. Simona Halep è dunque in vetta per la 45esima settimana consecutiva (la 61esima complessiva): la 27enne rumena di Costanta, bloccata da fine settembre per un problema alla schiena, ha un vantaggio di 1.046 punti sulla tedesca Angelique Kerber che precede la danese Caroline Wozniacki. Al quarto posto c'è l'ucraina Elina Svitolina davanti alla giapponese Naomi Osaka e alla statunitense Sloane Stephens, poi in settima posizione la ceca Petra Kvitova a precedere l'altra ceca Karolina Pliskova, l'olandese Kiki Bertens e la russa Daria Kasatkina.