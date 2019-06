Gara 1, i Toronto Raptors stendono Golden State

TORONO - I Toronto Raptors, davanti a oltre 20 mila spettatori, hanno vinto gara1 delle Finals 2019 di Nba, superando 118-109 i Golden State Warriors bicampioni in carica. Grande protagonista Pascal Siakam, che ha realizzato 32 punti, il suo massimo in carriera, con 14/17 dal campo e 8 rimbalzi, 5 assist, 11 canestri in fila a cavallo tra il secondo e il quarto periodo. Prima di lui solamente sei giocatori nella storia delle finali Nba avevano chiuso una prestazione da almeno 30 punti con l'80% al tiro.

Bene Steph Curry

Nei Golden State ottima perfomance di Steph Curry, autore di 11 punti nel primo quarto e 34 alla sirena finale con 8/18 dal campo, quattro triple. La gara 2 è in programma nella notte tra domenica 2 e lunedì 3 giugno, alle ore 2.00.