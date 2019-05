Marquez, pole sul bagnato: «Ho vinto la lotteria»

LE MANS - Pole position di Marc Marquez a Le Mans nel GP di Francia della MotoGP, in una qualifica problematica per il meteo difficile, con una pioggia di intensità variabile, pista umida e traiettorie infide. Lo spagnolo della Honda, tempo di 1'40:952, precede Petrucci (Ducati), 2° a 0:360, e Miller (Ducati Pramac), 3° a 0:414.

In seconda fila Dovizioso e Rossi

In seconda fila ecco Andrea Dovizioso (Ducati), 4° a 0:600, davanti a Rossi (+0:703), che dopo aver passato il taglio della Q1 con la geniale intuizione della gomma slick, in Q2 si difende bene con il 5° tempo, prima Yamaha in griglia. Alle sue spalle c'è infatti Franco Morbidelli (Yamaha Petronas) a 0:729, mentre Viñales, il migliore del venerdì, è solo 11°.

Marquez: «Ho vinto la lotteria»

È di Marc Marquez la pole position del Gp di Francia di MotoGp. Una vera e propria lotteria considerando il tempo atmosferico. «È stato un giorno difficile, un po' come giocare e vincere la lotteria - le prime parole dello spagnolo della Honda -. C'era pioggia a tratti, un po' era asciutto e un po' bagnato e volevo prendere il rischio delle slick, ma sono andato sul sicuro con le gomme da bagnato ed è andata bene: sono anche scivolato, ma ho fatto un bel tempo e sono contento».

Petrucci: «Strategia azzeccata»

«Sono molto contento perché siamo riusciti a sfruttare bene il nostro potenziale anche in qualifica e finalmente partiremo da una buona posizione in griglia. Insieme alla mia squadra abbiamo adottato una strategia che si è rivelata azzeccata, spingendo al massimo ad inizio turno con gomma posteriore media, dal momento che le condizioni sono andate peggiorando col proseguire della sessione. In ogni caso non è stato semplice fare il tempo: la pioggia non era sufficientemente intensa per far lavorare al meglio le gomme ‘rain’ e quindi era davvero difficile capire il limite a livello di grip, come dimostrano le tante cadute. Oggi abbiamo lavorato bene, ma la gara è domani e quindi dobbiamo restare concentrati al massimo».

Dovizioso: «Competitivi in tutte le condizioni»

«Sono abbastanza soddisfatto del quarto tempo perché, viste le condizioni del tracciato, era più facile commettere errori che fare un buon risultato. È stato davvero difficile trovare il feeling, soprattutto nella seconda parte della qualifica: noi avevamo puntato tutto su quella fase, e siamo riusciti a migliorare il nostro tempo, ma la pista non era più veloce come nei primi minuti. Purtroppo non siamo riusciti ad effettuare molti giri sul bagnato, quindi ci restano alcune incognite da sciogliere per domani. Fin qui siamo stati abbastanza competitivi in tutte le condizioni, ma spero che domani la pista sia asciutta nel warm-up in modo da poter lavorare su alcuni piccoli dettagli che potrebbero rivelarsi decisivi in gara. Siamo in molti ad avere un passo simile e quindi è difficile fare pronostici, ma sicuramente abbiamo un buon potenziale».