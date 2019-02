Marc Marquez ha fiducia: «La spalla dovrebbe andar meglio rispetto a Sepang»

MADRID - La stagione 2019 della MotoGP è a meno di un mese dall'avvio e ora si attende il test finale in Qatar. Con Marc Marquez affiancato da Jorge Lorenzo, il 2019 è un anno significativo per il Team Repsol Honda. Marc Marquez riprenderà i test pre-stagionali al circuito internazionale di Losail, dal 23 al 25 febbraio.

Fisioterapia per la spalla

Dal test di Sepang il campione del mondo in carica ha continuato il suo intenso programma di fisioterapia per continuare a migliorare le condizioni della sua spalla. Il test del Qatar segna anche il ritorno all'azione di Jorge Lorenzo, il cinque volte campione era assente a Sepang per concentrarsi sul recupero dello scafoide rotto al polso sinistro.

Test decisivi

«Già siamo all'ultima prova prima dell'inizio della stagione - attacca Marquez -. Sono ovviamente entusiasta di guidare ancora una volta e continuare il lavoro che abbiamo svolto in Malesia. Da allora ho continuato a lavorare per migliorare la mia spalla e sono fiducioso che sarò in una condizione fisica migliore rispetto alla Malesia, l'obiettivo è ancora una volta testare le parti più importanti per Honda, così possiamo iniziare bene la stagione».