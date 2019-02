Sconfitta inattesa per Golden State, Gallinari trascina i Clippers

NEW YOEK - Spettacolo nella notte Nba. Inattesa sconfitta dei Golden State Warriors a opera di Portland per 129-107. Denver supera Sacramento per 120-118 e si avvicina. Milwaukee passata facilmente con Indiana trascinata dal greco Antetokounmpo(33 punti, 19 rimbalzi e 11 assist), mentre i Raptors hanno avuto ragione dei Wizards per 129-120.

Harden non basta a Houston

James Harden segna 42 punti ma non bastano ai Rockets per portare a casa il successo contro Minnesota (121-111). Buona prestazione anche per Danilo Gallinari (20 punti) con i suoi Clippers usciti vittoriosi dalla sfida, in verità non proibitiva contro i Phoenix Suns ultimi in classifica, per 134-107.

Questi i risultati della notte Nba

Cleveland Cavaliers - Brooklyn Nets 139-148 dts Indiana Pacers - Milwaukee Bucks 97-106 New York Knicks - Philadelphia Sixers 111-126 Toronto Raptors - Washington Wizards 129-120 Boston Celtics - Detroit Pistons 118-110 Chicago Bulls - Memphis Grizzlies 122-110 Minnesota Timberwolves - Houston Rockets 121-111 Dallas Mavericks - Miami Heat 101-112 Denver Nuggets - Sacramento Kings 120-118 Portland Trail Blazers - Golden State Warriors 129-107 Los Angeles Clippers - Phoenix Suns 134-107