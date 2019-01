Jorge Lorenzo operato allo scafoide, salterà i test di Sepang

BARCELLONA - Jorge Lorenzo si è sottoposto ad una operazione per la riduzione di una frattura allo scafoide della mano sinistra, causata da una caduta mentre era a cavallo appena fuori Verona, in Italia. A Lorenzo è stata inserita ha una vite in titanio tramite una tecnica minimamente invasiva. Rimarrà in ospedale per 24 ore per ulteriori osservazioni. Dopo quattro giorni di riposo potrà iniziare la fisioterapia.

Lorenzo salterà test a Sepang

A causa della natura dell'infortunio, Jorge Lorenzo e il Team Repsol Honda hanno deciso di saltare i test a Sepang. Il suo primo test sarà quello in Qatar, dal 23 al 25 febbraio.

Calendario 2019: via il 10 marzo