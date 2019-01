Perché su Twitter spopola #JuveOut

TORINO - #JuveOut è l'hashtag più rilanciato su Twitter. È nato sul social network all'indomani dell'ennesima polemica arbitrale dopo una partita della Juventus. In Supercoppa con Banti che non è andato al Var a verificare l'entrata di Emre Can su Conti. Non solo, ci sono state le squalifiche di Gattuso del medico del Milan Mario Brozzi che proprio su Twitter ha specificato le sue parole nei confronti del direttore di gara.

Molti tifosi criticano il silenzio delle rispettive società

La campagna è nata da un account interista, «Interismo cosmico», all'indomani di decisioni arbitrali che hanno danneggiato i milanisti. L'hashtag sta incontrando il consenso di tutti i tifosi delle altre squadre. Molti tifosi criticano il silenzio delle rispettive società, vale anche e soprattutto per Milan e Inter. Nel frattempo, «Interismo cosmico» ha chiuso l'account.