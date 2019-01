NBA, Harden da sogno guida Houston con 57 punti

NEW YORK - 57 punti: tanti ne realizza James Harden nel successo degli Houston Rockets per 112-94 sui Memphis Grizzlies. Il barba va vicinissimo al suo primato personale (60) con 11/18 da due, 6/15 da tre e 17/18 ai liberi. Nel 117-121 con cui i New Orleans Pelicans battono i Los Angeles Clippers il dominatore assoluto è Anthony Davis, capace di mandare a bersaglio 46 punti e di catturare 16 rimbalzi in una notte in cui, ancora una volta, Danilo Gallinari non si tira indietro, arrivando a quota 25. Non scende invece in campo Marco Belinelli nella sconfitta di San Antonio contro Charlotte 108-93. Tony Parker per la prima volta è avversario nella città in cui ha conquistato quattro titoli NBA: il protagonista, però, è Kemba Walker, dall'alto dei suoi 33 punti.

Questi i risultati della notte NBA:

Brooklyn Nets-Boston Celtics 109-102 Houston Rockets-Memphis Grizzlies 112-94 San Antonio Spurs-Charlotte Hornets 93-108 Utah Jazz-Detroit Pistons 100-94 Sacramento Kings-Portland Trail Blazers 115-107 Los Angeles Clippers-New Orleans Pelicans 117-121