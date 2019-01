Juventus, depositato ricorso su scudetto Inter 2006

TORINO - La Juventus ha presentato un ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport relativo alla revoca dello scudetto 2005/06 poi assegnato all'Inter. La bocciatura della Cassazione ha messo fine al procedimento davanti alla giustizia ordinaria, la sentenza del 13 dicembre era l'ultimo grado. La partita prosegue ora sul terreno della giustizia sportiva. La Juventus ha depositato due ricorsi, uno al Collegio di garanzia del Coni e l'altro al Tribunale nazionale della Figc, per far sì che quello scudetto venga tolto all'Inter.

Inter, martedì incontro per rinnovo Icardi

Marotta, Ausilio e Wanda Nara si ritroveranno martedì per parlare del rinnovo di contratto di Maurito Icardi. La società non ha alcuna intenzione di lasciare andare via il suo capitano, ma al tempo stesso vuole che tutta l'operazione si svolga senza troppa pubblicità social. Sarà quindi chiesto a Wanda Nara di limitare foto e contenuti relativi alla trattativa. Il giocatore, multato dalla società di 100mila euro per il ritardato arrivo dall'Argentina partirà probabilmente dalla panchina domani contro il Benevento a San Siro negli ottavi di coppa Italia.