MILANO - Il futuro di Maurizio Arrivabene potrebbe essere ancora in Formula 1. Dopo la chiusura con la Ferrari, sostituito da Binotto, Arrivabene potrebbe diventare team principal dell'Alfa Romeo Sauber. Lo scrive la Bild per la quale il team svizzero potrebbe anche cambiare nome in Alfa Racing. Arrivabene potrebbe così legarsi all'Alfa Romeo intenzionata a essere sempre più protagonista nel circus. In Sauber ritroverebbe anche Kimi Raikkonen.