Juventus-Sampdoria 2-1, decide una doppietta di Ronaldo

TORINO - Una doppietta di Cristiano Ronaldo regola la Sampdoria e la Juventus chiude l'anno saldamente in testa alla classifica. Allo Stadium finisce 2-1 per i bianconeri l'anticipo delle ore 12.30 della diciannovesima giornata di campionato. Juve in vantaggio dopo soli due minuti. Dybala trova Ronaldo dal limite la cui conclusione si infila nell'angolino in basso a destra. Il pareggio della Samp al 33' su rigore trasformato da Quagliarella. Nella ripresa al 64' la Juve passa in vantaggio per un rigore assegnato in seguito a un fallo di mano di Ferrari. Rigore assegnato da Paolo Valeri dopo aver consultato il Var. Nel finale la Sampdoria perviene anche al pareggio ma il gol di Saponara al 93' è annullato per fuorigioco dopo aver consultato il Var.

Operato Cuadrado: ne avrà per tre mesi

Juan Cuadrado è stato operato al ginocchio e rimarrà fuori per tre mesi. E' stata la stessa Juventus a rendere noto l'esito dell'operazione. Cuadrado «è stato sottoposto a trattamento per via artroscopica al ginocchio sinistro per la lesione del menisco esterno e la frattura cartilaginea riportate nel traumatismo subito durante la partita di Champions League giocata a Berna. L'intervento, effettuato a Barcellona dal dottor Cugat, assistito dal responsabile sanitario della Juventus dottor Claudio Rigo, è perfettamente riuscito. Il calciatore inizierà nei prossimi giorni la rieducazione». Cuadrado non avrà nessun problema a tornare quello di prima, ma ci vorranno circa tre mesi per rivederlo in campo. Il colombiano salterà quindi anche gli ottavi di Champions con l'Atletico Madrid.

Ll'Inter vince a Empoli, pari tra Lazio e Torino

La Roma espugna Parma 2-0, l'Atalanta passeggia, 6-2, sul campo del Sassuolo mentre Lazio e Torino pareggiano 1-1 negli incontri pomeridiani della diciannovesima giornata del campionato di serie A. Tripletta di Ilicic per gli orobici. L'Inter dice grazie a Keita per il gol che serve a sbancare Empoli.

Questi i risultati

Juventus-Sampdoria 2-1, 2' Ronaldo, 33' Quagliarella, 64' Ronaldo) Chievo-Frosinone 1-0, 76' Giaccherini Empoli-Inter 0-1, 72' Keita Genoa-Fiorentina 0-0 Lazio-Torino 1-1, 48' rig. Belotti(T), 62' Milinkovic-Savic (L) Parma-Roma 0-2, 58' Cristante, 75' Under Sassuolo-Atalanta 2-6, 19' Zapata (A), 42' Gomez (A), 51' e 57' Duncan (S), 54' Mancini (A), 74', 87', 92' Ilicic (A) Udinese-Cagliari 2-0, 39' e 57' Pussetto. Ore 18:00, Napoli-Bologna Ore 20:30, Milan-Spal

Classifica

Juventus 53, Napoli 41, Inter 39, Lazio 32, Roma 30, Sampdoria 29, Milan, Atalanta 28, Torino 27, Fiorentina 26, Sassuolo, Parma 25, Cagliari 20, Udinese 18, Spal 17, Empoli 16, Bologna 13, Frosinone 10, Chievo 8.