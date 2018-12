Toronto supera in trasferta Golden State

NEW YORK - Undici partite in programma nella notte Nba. Toronto supera Golden State con il punteggio di 93-113. Il migliore è Kyle Lowry (23 punti e 12 assist), seguito da Serge Ibaka (20 punti e 12 rimbalzi). In casa Warriors 30 punti per Kevin Durant non evitano la decima sconfitta stagionale. Gli Indiana Pacers superano i Milwaukee Bucks per 113-97 e centrano la quinta vittoria consecutiva. Trascinatori della serata Thaddeus Young (25 punti e 11 rimbalzi) e Myles Turner (23 punti). Vittoria a sorpresa dei New Orleans Pelicans che superano gli Oklahoma City Thunder con il punteggio di 118-114. Mattatore assoluto della serata Anthony Davis che mette a referto 44 punti e 18 rimbalzi.

Sconfitta per i Philadelphia 76ers che pagano a caro prezzo l'assenza di Jimmy Butler e cadono contro i Brooklyn Nets per 124-127. Non si fermano più i Boston Celtics che sbancano Washington con il punteggio di 125-130 dopo un tempo supplementare e raccolgono il settimo successo consecutivo. Nella sfida d'alta classifica tra Charlotte Hornets e Detroit Pistons hanno la meglio i padroni di casa per 108-107 grazie al canestro allo scadere di Jeremy Lamb. Torna al successo dopo due sconfitte consecutive Memphis, che supera 92-83 i Portland Trail Blazers nonostante 40 punti di C.J. McCollum.

Questi i risultati della notte: Philadelphia 76ers - Brooklyn Nets 124-127 Washington Wizards - Boston Celtics 125-130 dts Indiana Pacers - Milwaukee Bucks 113-97 Cleveland Cavaliers - New York Knicks 113-106 Charlotte Hornets - Detroit Pistons 108-107 New Orleans Pelicans - Oklahoma City Thunder 118-114 Memphis Grizzlies - Portland Trail Blazers 92-83 Dallas Mavericks - Atlanta Hawks 114-107 Utah Jazz - Miami Heat 111-84 Sacramento Kings - Minnesota Timberwolves 141-130 Golden State Warriors - Toronto Raptors 93-113