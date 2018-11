SAN PAOLO - Lewis Hamilton conquista la centesima Pole Position del team Mercedes in una qualifica condita dalle polemiche. Il pilota della Mercedes, dopo aver creato impedimento nei confronti di Kimi Raikkonen, danneggia il russo Sirotkin con una manovra pericolosa, riconducibile a quella eseguita da Sebastian Vettel in occasione del Gran Premio d'Austria. In quell'occasione il tedesco venne penalizzato di tre posizioni sulla griglia di partenza. Pare non sia stata avviata nessuna investigazione sull'incidente. Dall'altro lato vi è l'episodio in cui è stato coinvolto Sebastian Vettel, richiamato dai commissari per aver danneggiato un birillo e aver spento il motore in ritardo durante i controlli di rito. Probabilmente, il quattro volte campione del mondo si troverà a fare i conti con una reprimenda.

IL RISULTATO DELLE QUALIFICHE