Rossi: «Deluso, c'è da lavorare sodo»

SEPANG - Valentino Rossi cerca un buon finale di stagione in Malesia, penultima tappa del motomondiale in programma domenica. «Purtroppo in Australia ho perso punti importanti per il campionato - ha detto il dottore alla vigilia del Gran Premio - e sono molto deluso, ma sono contento per Maverick e per la Yamaha. Ora dobbiamo concentrarci sulla terza e ultima gara oltreoceano a Sepang e sarà importante avere un buon fine settimana. Dobbiamo continuare a lavorare sodo perché dobbiamo essere competitivi ad ogni gara. Sepang non è una delle nostre piste preferite, ma cercheremo sempre di fare del nostro meglio per ottenere i migliori risultati possibili».

Vinales: «Possiamo vincere ancora»

«Dopo la vittoria, sinceramente, sono molto felice. Il team ha lavorato duramente per superare la crisi che stavamo attraversando. Mi sento a mio agio e ho ritrovato fiducia, ma dobbiamo pensare alla gara di Sepang, un circuito con condizioni climatiche molto diverse da quelle di Phillip Island e del Giappone, dove fa sempre molto caldo e questo rende la gara molto impegnativa dal punto di vista fisico. Credo che abbiamo fatto un importante passo in avanti e siamo molto motivati. Siamo sulla strada giusta e, se continueremo così, speriamo di finire la stagione con più vittorie».