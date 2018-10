CITTA' DEL MESSICO - Max Verstappen si riprende alla grande dalla delusione per non aver conquistato la Pole Position. Vettel conclude un'ottima gara dopo una serie di Gran Premi segnati da errori. Brutta gara per Lewis Hamilton, ma è campione del mondo.



LE PAGELLE

Max Verstappen, Voto 10 - Manca il traguardo di poleman più giovane della storia per 26 millesimi, ma si riprende la prima piazza con un ottima partenza. Grande gara per l'olandese che conquista la quinta vittoria in carriera.

Sebastian Vettel, Voto 9 - Ottima gara per il ferrarista che si riprende dopo alcune gare sottottono. Non era facile fare bene con tutte le critiche, ma il tedesco non delude.



Kimi Raikkonen, Voto 8 - Più in difficoltà rispetto al compagno durante il weekend ma, nonostante partisse in sesta posizione, conquista un ottimo podio davanti alle Mercedes.



Daniel Ricciardo, Voto 9 - Qualifica fantastica, partenza non altrettanto. Si riprende durante la gara conquistando la seconda posizione dietro a Verstappen, almeno finché il motore non lo tradisce di nuovo...



Lewis Hamilton, Voto 10 - Gara pessima, ma non solo per colpa sua: le gomme non hanno aiutato. Finisce quarto ma quasi doppiato. 10 per il suo quinto titolo mondiale, come Fangio.



Valtteri Bottas, Voto 5 - Una sosta in più ma comunque doppiato.



Nico Hülkenberg, Voto 8 - Ottimo sesto posto per il tedesco che conquista punti pesantissimi in ottica costruttori.



Charles Leclerc, Voto 8 - Gran weekend per il monegasco. Nono in qualifica e settimo in gara.



Stoffel Vandoorne, Voto 8 - Finalmente una gara a livello per il pilota belga.



Marcuss Ericsson, Voto 7 - Porta la Sauber a punti aiutando il team nel sorpasso su Toro Rosso per l'ottavo posto in classifica costruttori.



Pierre Gasly, Voto 9 - Partiva ultimo, conclude a punti.



Esteban Ocon, Voto 5 - Gara incolore. Non il massimo se vuole cercare di ottenere un sedile per il 2019.



Brendon Hartley, Voto 4.5 - Sempre dietro al compagno di squadra, nonostante questa volta partisse ampiamente davanti.



Sergio Perez, Voto 8 - Conquista posizioni (e la zona punti) per la gioia dei tifosi di casa. Tradito dalla macchina.



Carlos Sainz, Voto 7 - Inizia forte ma è costretto al ritiro.



Fernando Alonso, S.V. - Ultimamente non gliene va bene una...



Haas, Voto 4 - Dov'erano questo weekend?



Williams, Voto 6 - Leggermente meglio del solito, ma aiutati dai ritiri.